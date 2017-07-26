來源：參考消息

日媒：沖繩就駐日美軍基地再起訴日本政府

參考消息網7月26日報導 日媒稱，沖繩縣7月24日向那霸地方法院提起訴訟，要求日本政府停止因美軍普天間機場搬遷而進行的名護市邊野古新基地建設工程，主張日本政府在沒有得到沖繩縣知事翁長雄志許可的情況下，就進行破壞海底礁岩的做法系違法行為。同時，沖繩縣還申請法院對本案作出暫時處理，在判決正式下達前中止施工。日本政府則做好了據理力爭的準備。

據日本《東京新聞》7月25日報導，關於邊野古的新基地建設，2015年10月日本政府和沖繩縣就曾因翁長知事取消前任知事同意填海的決定而鬧到法院。2016年12月，法院最終裁定沖繩縣一方敗訴。現在，雙方的對立又發展到了不得不對簿公堂的地步。

翁長知事在記者會上說：「我們絕對不能縱容未經許可的行為，要重新質問國家的態度，問問他們為什麼罔顧沖繩縣居民的想法，一意孤行建設新基地。」

日本內閣官房長官菅義偉則在記者會上對沖繩縣打算再次與政府對簿公堂的做法不予置評，但表示國家推進美軍基地搬遷工程的計劃不會因此改變。

報導稱，日本政府從4月下旬開始進行護岸工程施工。該工程是填海施工的第一階段。基於沖繩縣漁業規定，在被劃定了漁業權的水域進行破壞海底礁岩的施工，需要獲得知事的許可後方能進行。但日本政府認為，當地的漁業協會已經放棄了漁業權，因為漁業協會從今年3月底漁業許可到期后，就沒有進行更新。

報導稱，目前，沖繩縣方面和日本政府各執一詞，都認為此案沒有和解的可能。