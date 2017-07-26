遭親兒控訴說謊 陳子強說話了NOWnews今日新聞 (2017-07-26 13:41)
藝人陳子強與傅天穎2008年結婚，生下兒子「小天子」，2013年離婚收場。小孩監護權歸傅天穎，陳子強即使工作忙，仍強調兩周去探望兒子一次，但小天子出面打臉此說法，不滿地說「想改母姓，放棄爸爸了。」陳子強今（26）日在臉書回應，「小天子，爸比原諒你！」
陳子強PO出與小天子的多張合照，正面回應兒子的「拋棄」說法，他直言，「小天子，爸比原諒你！雖然你可能不知道你這麼做對爸比傷害有多大！但爸比了解或許不是你的意思！爸比很傷心，因為你是最了解為何爸比不能打電話給你、不能按時去帶你的真正原因，因為爸比捨不得你為難……」話中意有所指，暗指兒子的控訴不是出自本意。
▲陳子強PO出參與兒子活動照。（圖／翻攝自陳子強臉書，2017.07.26）
他接著又說，「每次我們開心約好了，過一會你又得打來取消行程，爸爸都比你都還失落……今年兒童節，你打電話來希望爸比參加你學校兒童節志工，帶你們玩遊戲。雖然手邊有工作，但也第一時間拋下工作，開心參與活動了！無論，是給你送便當或者參與學校活動，都是想爭取看看你的機會……」最後，他呼籲特別外界，「謝謝各界關心，也請大家不要打擾跟傷害孩子！拜託！」
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