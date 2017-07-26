▲九把刀（左）為宣傳新電影，與蔡凡熙（右）一同上唐綺陽（中）直播。（圖／翻攝自臉書，2017.07.26）

國師唐綺陽近年在臉書、直播平台暢聊星座話題，她的「直播餐桌」更成為一種指標，金曲歌王蕭敬騰、田馥甄、小S與蔡康永等超夯組合都曾成為座上賓。昨日九把刀與蔡凡熙為宣傳《報告老師！怪怪怪怪物！》現身唐綺陽直播，但網友似乎難忘九把刀劈腿事件，紛紛表示這集要「請假」，總觀看人數僅有14萬，比起過往上直播藝人的觀看人數動輒2、30萬，明顯少很多。

唐綺陽在直播前便先預告網友，其中一位嘉賓是一位「勤奮多產的作家」，近來更變身為電影導演。不少網友猜出是九把刀後，紛紛揚言拒看，但也有網友認為應該直視他的作品，其他的事則是他的人生課題。

直播一開始，唐綺陽便笑說九把刀一來，觀看人數便創新低，九把刀則打趣要蔡凡熙做點什麼，好讓人氣回升。九把刀透露在他當紅時，公司有位女孩時常說下輩子想當九把刀，「因為當他很酷，想幹嘛就幹嘛。」但在劈腿事件發生後，九把刀再度遇見女孩，感覺她有話想說，九把刀便看著她說：「從現在開始，我的人生要為妳燃燒，因為妳說下輩子想當我，我不會讓妳過得這麼慘的。」讓女孩瞬間淚崩。

▲蔡凡熙（右）擔綱九把刀（左）新電影男主角。（圖／翻攝自臉書，2017.07.26）

當唐綺陽問九把刀：「你覺得你有沒有比以前更像個大人？」坐在位置上的九把刀顯得有些不安，怯怯地說：「我很努力了…」也表示有很多玩笑不能開，心中覺得很彆扭。

唐綺陽透露直播前曾問九把刀：「能不能問感情的事？」沒想到九把刀嚴肅地跟她說一大堆，對此九把刀直言，因為不想敷衍唐綺陽，而後也搞笑地說：「酒不夠了啦！」唐綺陽也鼓勵九把刀人生運勢是一時，只要時間到了，什麼就都會過去的。

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