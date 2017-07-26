九把刀現身唐綺陽直播 網友難忘劈腿事件紛紛喊「請假」NOWnews今日新聞 (2017-07-26 13:19)
國師唐綺陽近年在臉書、直播平台暢聊星座話題，她的「直播餐桌」更成為一種指標，金曲歌王蕭敬騰、田馥甄、小S與蔡康永等超夯組合都曾成為座上賓。昨日九把刀與蔡凡熙為宣傳《報告老師！怪怪怪怪物！》現身唐綺陽直播，但網友似乎難忘九把刀劈腿事件，紛紛表示這集要「請假」，總觀看人數僅有14萬，比起過往上直播藝人的觀看人數動輒2、30萬，明顯少很多。
唐綺陽在直播前便先預告網友，其中一位嘉賓是一位「勤奮多產的作家」，近來更變身為電影導演。不少網友猜出是九把刀後，紛紛揚言拒看，但也有網友認為應該直視他的作品，其他的事則是他的人生課題。
直播一開始，唐綺陽便笑說九把刀一來，觀看人數便創新低，九把刀則打趣要蔡凡熙做點什麼，好讓人氣回升。九把刀透露在他當紅時，公司有位女孩時常說下輩子想當九把刀，「因為當他很酷，想幹嘛就幹嘛。」但在劈腿事件發生後，九把刀再度遇見女孩，感覺她有話想說，九把刀便看著她說：「從現在開始，我的人生要為妳燃燒，因為妳說下輩子想當我，我不會讓妳過得這麼慘的。」讓女孩瞬間淚崩。
▲蔡凡熙（右）擔綱九把刀（左）新電影男主角。（圖／翻攝自臉書，2017.07.26）
當唐綺陽問九把刀：「你覺得你有沒有比以前更像個大人？」坐在位置上的九把刀顯得有些不安，怯怯地說：「我很努力了…」也表示有很多玩笑不能開，心中覺得很彆扭。
唐綺陽透露直播前曾問九把刀：「能不能問感情的事？」沒想到九把刀嚴肅地跟她說一大堆，對此九把刀直言，因為不想敷衍唐綺陽，而後也搞笑地說：「酒不夠了啦！」唐綺陽也鼓勵九把刀人生運勢是一時，只要時間到了，什麼就都會過去的。
※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
遭親兒控訴說謊 陳子強說話了【NOWnews今日新聞】
狂曬藝人進化史 陳樂融受封「幽默王」【NOWnews今日新聞】
被控訴詐欺？吳宗憲大砲回應：不告她我婊子仔！【NOWnews今日新聞】
崔苔菁為他再現螢光幕 暢談17歲回憶【NOWnews今日新聞】
隋棠一句「保護心凌」回應前男友私密照風波【NOWnews今日新聞】