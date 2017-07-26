來源：海外網

原標題： 日本F15戰鬥機飛行時零部件掉落 原計劃沖繩訓練

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海外網7月26日電 據日本國土交通省那霸機場事務所稱，26日上午，從那霸機場起飛的日本航空自衛隊F15戰鬥機有零件散落。上午9時44分開始，飛機跑道被封鎖。

據日本《朝日新聞》報導，為了清理飛機跑道上散落的玻璃碎片，跑道一時被封鎖。上午10點半左右恢復使用。

據日本航空自衛隊稱，戰鬥機所屬那霸基地，原本計劃飛往沖繩海域訓練，但飛行時發生零部件掉落。