（中央社舊金山25日綜合外電報導）美國電腦軟體大廠奧多比系統公司（Adobe）今天表示，數十年來賴以開發影片及線上遊戲的Flash軟體，將於2020年底退休，結束產品壽命。



法新社報導，奧多比的軟體曾被視為一項標準。奧多比在部落格文章中說，Flash正在被HTML5等開放標準所取代。HTML5已經成熟，成為內容製作可行的軟體選項。



奧多比表示：「考量到這種發展情況，以及在與蘋果、臉書、谷歌、微軟與謀智公司（Mozilla）等多個科技夥伴的合作之下，奧多比正計劃讓Flash的產品壽命結束。」



奧多比計劃於2020年底停止更新和發行Flash Player，鼓勵用戶改用新的開放格式。



谷歌在一篇網路貼文中表示：「20年來，Flash幫助你形塑在網路上玩遊戲、看影片與使用應用程式的方式。」



「不過這些年來，Flash變得較不普遍。」



根據谷歌，三年前透過Chrome瀏覽器上網的用戶中，約有80%會拜訪Flash的網頁，但目前只剩17%，數字仍在下滑中。



2000年代初期，桌機廣泛運用Flash驅動瀏覽器上的遊戲或影片。



根據路透社，奧多比創意雲（Adobe Creative Cloud）產品開發副總監巴拉克里希蘭（Govind Balakrishnan）說：「在網路時代，幾乎沒有科技曾經帶來如此深切且正面的影響。」（譯者：中央社周莉芳）1060726