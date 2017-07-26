（中央社海牙25日綜合外電報導）歐洲警政署今天發布報告說，全球勒索軟體攻擊事件在截至今年3月的12個月內激增11%，但歐洲警政署合作夥伴研發的專門軟體，已協助解鎖其中約2萬8000個遭鎖碼的裝置。



法新社報導，歐洲警政署（Europol）發布聲明說：「罪犯在暴利保證和執行難度不高的引誘下犯行，導致勒索軟體從2012年來持續增加。」



根據資安專門單位卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）報告：「2016年4月到2017年3月間，全球遭遇勒索軟體的用戶總數比之前的12個月上升11.4%，從231萬5931件，增至258萬1026件。」



歐洲警政署指出，今年5月，勒索病毒WannaCry出現頭幾天，就造成全球150個國家超過30萬家企業受害。



而上個月，類似攻擊事件襲擊歐洲和北美洲，後來曝光是一個名叫Petya的更新惡意軟體。



歐洲警政署現在在名為「不再付贖金」（No More Ransom）網站公布由9個合作夥伴提供的54個破解工具，這些工具協助「超過2萬8000個裝置解鎖，讓網路罪犯損失約800萬歐元的贖金」。



這個網站目前有26種語言版本，包含保加利亞文、中文、馬來文、坦米爾文與泰文。（譯者：中央社許湘欣）1060726