（中央社舊金山25日綜合外電報導）充滿遠見的企業家馬斯克和臉書執行長祖克柏兩大科技鬼才本週就人工智慧議題，透過社群媒體隔空交戰，馬斯克批祖克柏對人工智慧的瞭解「有限」。



法新社和路透社報導，祖克柏（Mark Zuckerberg）兩天前形容「老愛（對人工智慧）唱反調的人」很「不負責任」。對此，特斯拉汽車公司（Tesla）、太空探索科技公司（SpaceX）等企業創辦人馬斯克（Elon Musk）今天表示，祖克柏對人工智慧的知識「有限」。



兩人的論戰凸顯科技界對於能夠創造機器人、自駕車等智慧機器的新科技，究竟算是一種好事抑或是對人類的詛咒，充滿歧見。



馬斯克長期以來不斷警告，機器如果變得這麼聰明，人類的角色可能會變成像寵物一樣。祖克柏則認為人工智慧具有改善人類生活的潛力。



臉書是加州矽谷（Silicon Valley）發展人工智慧最大的投資者之一。



祖克柏23日在自家後院進行臉書直播，於回應網友提問時談到這個話題。



他說：「特別是對於人工智慧，我真的感到十分樂觀。」



他還說：「我認為那些反對（人工智慧）並鼓吹這種末日情境的人，我實在，真的不能理解。這樣真的很負面，某些方面來看，我覺得這樣實在很不負責任。」



馬斯克今天凌晨在推特上被問到他對祖克柏這番言論的看法時，表示自己曾和祖克柏討論過這個話題，還說「他（祖克柏）對這個話題的瞭解有限」。



馬斯克不久之前曾在加州一場會議上表示：「如果我們創造出某種各方面都遠遠超越我們的電子超級智慧，非常重要的一點，它必須是善良的。」



他解釋，即使是在善良的情況下，超智能人工智慧也會遠遠超越人類，讓人類「猶如家貓一般」。



馬斯克想像未來人類創造出能夠透過直接連結人腦和電腦運算能力，擴大人類智力的神經織網（neural lacing）時表示：「我可不想當家貓。」



他也曾警告，智慧機器可能會發動戰爭，或是當街殺人。（譯者：中央社李佩珊）1060726