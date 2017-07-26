（中央社台北26日電）中國大陸四川省雅安市寶興縣靈關鎮大溝村25日晚間6時35分受暴雨影響，引發山洪土石流，洪水挾著巨石、樹木傾瀉而下。當地緊急撤離600名民眾，一失聯村民已證實罹難。



大陸澎湃新聞、新浪四川微博今天轉載當地村民透過手機所拍攝的驚險畫面報導，受暴雨影響，土石流挾著巨石、樹木傾瀉而下，發出「轟隆隆」的巨響，順著河道湧向下游。



四川日報則報導，今天凌晨5時30分，前往大溝村受災中心道路的全部搶通；8時許，當地河道水位恢復正常。上午10時50分搜出一具遺體，經確認是失聯的村民。相關搶險救援工作目前仍持續中。1060726