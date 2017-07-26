四川雅安山洪土石流 600人撤離中央社 (2017-07-26 12:47)
（中央社台北26日電）中國大陸四川省雅安市寶興縣靈關鎮大溝村25日晚間6時35分受暴雨影響，引發山洪土石流，洪水挾著巨石、樹木傾瀉而下。當地緊急撤離600名民眾，一失聯村民已證實罹難。
大陸澎湃新聞、新浪四川微博今天轉載當地村民透過手機所拍攝的驚險畫面報導，受暴雨影響，土石流挾著巨石、樹木傾瀉而下，發出「轟隆隆」的巨響，順著河道湧向下游。
四川日報則報導，今天凌晨5時30分，前往大溝村受災中心道路的全部搶通；8時許，當地河道水位恢復正常。上午10時50分搜出一具遺體，經確認是失聯的村民。相關搶險救援工作目前仍持續中。1060726
關鍵字：
上一則：新疆洛浦職高學生首都訪學記
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
各界口誅筆伐！特朗普全面禁止變性人服役決定遭批【北京新浪網】
美太平洋艦隊司令：如特朗普下令，將遵命對中國發動核攻擊【北京新浪網】
這8個不良睡覺習慣竟都是病【北京新浪網】
外星人？距離地球僅11光年紅矮星發出非常特殊訊號【北京新浪網】
要想身體好，「三減三健」很重要！【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》