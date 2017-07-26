《人中之龍》將在東京電玩展公布最新作情報。（圖／翻攝自《人中之龍》官網）

《人中之龍》系列主角「桐生一馬」傳奇的黑道生涯已在《人中之龍6》中謝幕，系列粉絲都在問「沒了桐生的人中之龍下一步是什麼？」，如今看來這個問題很快就有答案了，因為《人中之龍》官方宣布將會在2017東京電玩展公布《人中之龍》最新作品。

先前除了本傳作品之外，《人中之龍》系列也曾出過像《人中之龍 見參》之類的外傳作品，因此也有玩家在猜測新作是不是也是一樣，而在25日的「SEGA直播」上，製作人名越埝洋也表示「本次會有大家都很期待的內容」，看來是不會讓玩家失望了。

而《人中之龍》官方也特地為新作發表會釋出了30個粉絲參加名額，只要跟隨《人中之龍》官方推特並轉推該則招募推特訊息，就有機會在8月26日參加《人中之龍》的新作發表會。