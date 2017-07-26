（中央社記者陳政偉台北26日電）為搶佔AI商機，科技部舉辦科技大擂台，懸賞總獎金新台幣3000萬元，主題以電腦中文聽力理解在地腔調如台灣國語為競賽主題，發掘人才技術，協助國內廠商開發相關應用。



科技部部長陳良基表示，為加速台灣人工智慧（AI）科技發展，一改以往計畫補助模式，以挑戰賽模式，舉辦「科技大擂台 與AI對話（Formosa Speech Grand Challenge）」，用總獎金3000萬元、首獎2000萬元，激勵頂尖團隊挑戰技術瓶頸。



陳良基解釋，語音對話是最直覺且人性的人機互動介面，未來各電子產品要結合AI智慧化時，語音介面是非要不可的技術。像在嘈雜的環境，要讓電腦聽懂人的講話，相當的困難。



陳良基說，AI語音涵蓋「語音辨識」、「語音理解」二項核心技術，二者皆須與在地契合，包括慣用語、在地腔調、文化風俗、使用情境及背景雜音的掌握與判斷，才能實現人機無礙的對話。



他強調，台灣若開發出在地語料庫及知識建構，都能夠共行，在全世界很多的地方，都會擁有優勢。



科技部次長許有進說明，「科技大擂台 與AI對話」競賽分為熱身及正式賽2項進行，熱身賽8月開始展開賽程，10月中決賽，同步提供教育訓練課程。



他指出，正式賽則在107年3月開賽，108年3月決賽，挑戰在複雜環境下AI中文語音辨識與語意理解的能力。同時，科技部也將建置各類情境的中文語音大數據，協助國內技術團隊與業界開發AI中文語音對話與應用服務。1060726