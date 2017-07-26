來源：海外網

海外網7月26日電 近日，韓裔美籍和平運動家李珠妍為開展反對部署「薩德」活動打算訪問韓國，但被韓國政府拒絕入境。她所在的「撤銷薩德部署美國市民和平代表團」成員表示，「禁止她入境是朴槿惠政權的流毒。如果文在寅政府不撤回對她的禁止入境措施，將會暴露韓國政府程序和慣例的非民主。」

據《韓民族日報》25日報導，「阻止薩德在韓部署全國行動」組織表示，李珠妍（英文名Joan Lee）是「撤銷薩德部署美國市民和平代表團」團長，原計劃於7月23日訪韓，但7月22日（當地時間）在美國紐約拉瓜迪亞機場辦理飛往仁川機場的登機手續時遭拒絕。2016年7月末，李某為反對部署「薩德」系統訪韓時，同樣在仁川機場遭拒絕入境。

韓國法務部相關人士表示，「根據請求機關的要求，按照《出入境管理法》第11條第1項第3號（有相當充足的理由認為其是有可能實施危害韓國利益或公共安全行為的人），對其採取了禁止入境措施。」

此前，韓裔美籍和平運動家克里斯蒂娜安為反對部署「薩德」訪韓時，韓國國家情報局曾建議對其採取禁止入境措施，不過隨後又在7月18日撤銷了該措施。

對於李珠妍遭韓國政府拒絕入境一事，代表團成員威爾格里芬（Will Griffin）23日表示，「禁止她入境是朴槿惠政權的流毒。如果文在寅政府不撤回對她的禁止入境措施，將會暴露韓國政府程序和慣例的非民主。」（編譯/海外網 劉強）