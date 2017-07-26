來源：海外網

海外網7月26日電 近日，越南一架軍機在進行飛行訓練時發生故障，導致許多鐵塊如同「天女散花」般從天而降，砸壞若干民宅，並造成一人受傷。越南軍方證實，意外與訓練軍機有關，但未說明意外的起因與細節。

據台灣「中央社」援引越南媒體的報導稱，這起意外於25日上午發生在該國南部的寧順省（Ninh Thuan）。目擊者稱看到一架飛機以低高度飛越后突然聽到巨響，隨後許多的鐵塊突然從天而降，並砸穿了當地民宅。

一名當時正在家裡的民眾表示，她的住宅突然被不明物體擊穿，屋頂與牆壁出現大洞。由於起初還以為是被軍機的炸彈攻擊，因此她也驚慌地跑到戶外逃命。另一位居民則稱聽到了爆炸聲和摩擦樹枝產生的刺耳聲音，隨後則發現家中芒果樹的樹皮被削下了很大一塊。

越南新聞網報導稱，共有4間民宅在這起意外中受到不同程度的損壞，還有一名8歲兒童遭不明物體擊中腿部受傷。

事發後，當地軍方等相關部門已派人員到現場收集金屬碎塊並評估民眾的損失，商量並提出賠償事宜。

當地軍方證實，一架軍機進行飛行訓練時發生技術故障，民宅被從天而降的鐵塊砸壞是因為這起事故所致，但軍方未說明意外起因與相關細節。（編譯/海外網 張霓）