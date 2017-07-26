抗壓荷爾蒙(DHEA)是「荷爾蒙之母」，又有「青春之泉」之稱，國內一份大數據調查報告顯示，近8成年輕族群有抗壓荷爾蒙不足的問題，導致過敏、疲倦、失眠、性慾降低、記憶力變差等症狀。醫師建議，應均衡飲食、適量運動，少吃加工、油炸、高糖的「升壓食物」，多補充綠色蔬菜、優質蛋白及優質油脂等「減壓食物」，才有助於維持體內的抗壓荷爾蒙。

31歲的李小姐，為了維持良好體態，每周勤跑3次健身房，三餐更以燙青菜與雞胸肉為主食，看似健康，卻常莫名頭暈，工作壓力一大，情緒更是易怒爆躁，就醫後檢查發現，體內的抗壓荷爾蒙(脫氫異雄固酮DHEA)偏低。

聯安診所統計4,186筆壓力荷爾蒙健檢資料，公布大數據調查報告，其中35歲以下上班族檢測數據占503筆，發現高達78%抗壓荷爾蒙指數偏低，這群抗壓力不足的年輕族群，並有過敏、疲倦、失眠、頭痛、頭暈、容易焦慮緊張、胸悶、腹脹、腹瀉、易怒急躁等症狀。

聯安診所醫師王峰表示，抗壓荷爾蒙由腎上腺分泌生成，20到30歲是分泌高峰，正常來說在35歲以後才會逐漸下降；若抗壓荷爾蒙長期分泌不足，將影響性荷爾蒙分泌，還會導致性慾降低、掉髮、記憶力變差、腹部肥胖等多種症狀。王峰：『(原音)抗壓力荷爾蒙它會到其他的腺體，影響你的骨質、情緒，抗壓力荷爾蒙低的人也比較容易憂鬱。除了它本身的影響之外，它是荷爾蒙之母，所以抗壓力荷爾蒙低，也會影響到你的性慾、性腺及月經。』

王峰指出，分析35歲以下抗壓荷爾蒙偏低年輕人的健檢數據，大多與飲食不當有關，例如為維持身材，長期無油飲食、過度清淡，無法獲得充足的膽固醇製造抗壓荷爾蒙，一旦外在壓力大時，就出現頭暈、易怒症狀，建議應均衡飲食、適量運動，以維持體內抗壓荷爾蒙生成。王峰：『(原音)含糖飲料、精緻的飲食一定要避開，好的蔬菜、蛋白質要多吃，不要運用錯誤的減肥方法造成體內太大的壓力。我們所有的荷爾蒙來自膽固醇，所以好的油脂像魚油、Omega-3、秋刀魚，這些還是要適量的攝取，盡量降低你體內的這些壓力，才不會衝擊到你的抗壓力荷爾蒙。』

至於直接服用抗壓荷爾蒙藥物或健康食品，王峰說，在醫學研究上還有爭議，外來補充品不見得有效，還是建議經由飲食與體質調整，讓體內自然分泌。