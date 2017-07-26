iPhone 8本尊見不到 想像視訊先睹為快中央社 (2017-07-26 11:20)
（中央社記者鍾榮峰台北26日電）蘋果iPhone 8各界期待，外媒再度秀出據稱是iPhone 8的想像圖和視訊影片，看來與外界傳言相仿，不過預期電池效能或可大幅改善，果粉們可先睹為快。
富比世（Forbes）雜誌網站日前貼出科技資深自由作家凱利（Gordon Kelly）文章，文章再度秀出與機殼設計商 Nodus合作繼續取得供應鏈消息，進一步描繪據稱是iPhone 8的空機想像圖。
從凱利秀出的想像圖來看，他指出5.8吋的iPhone新品，螢幕窄邊框設計另人印象深刻，窄邊框距離大概只有4公釐。
他進一步推測，iPhone 8可能不再支援耳機插口，保留 Lightning連接埠，此外iPhone 8背後的雙鏡頭，應該與外界傳言相仿，採用垂直擺放設計，他推測鏡頭應該是1200萬畫素廣角設計，功能還會提升。
此外，iPhone 8電池可能採用 L型設計，電池效能可大幅改善。
國外科技網站9To5Mac日前也貼出據稱是iPhone 8空機樣品的視訊影片，據稱是iPhone 8的機身採用亮黑色玻璃材質，看來流線設計感十足。
與外界傳言相仿，影片中的iPhone 8背後雙鏡頭擺放採垂直設計，機殼背面並沒有指紋辨識Touch ID，似乎暗示相關功能可能內嵌於螢幕後方。
市場一般預期，蘋果今年下半年將推出3款iPhone，包括全新設計的5.2吋（或5.8吋，看使用區域的定義）OLED版iPhone，以及包括4.7吋與5.5吋2個尺寸的LCDiPhone。1060726
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