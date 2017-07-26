朴槿惠庭審看手機挨批 律師:看了眼自己的新聞北京新浪網 (2017-07-26 11:25)
來源：海外網
海外網7月26日電 韓國前總統朴槿惠25日在庭審時看律師的手機，遭到檢方的抗議和指責，並要求法官查清此事。律師解釋稱，當天韓國大法院修改規定，允許對朴槿惠案宣判進行直播，就給她看了眼這條新聞。並承認這是失誤，但也沒有「太過分」。
據韓國紐西斯通訊社26日報導，韓國法院消息人士稱，在25日舉行的朴槿惠案件的審判中，有獄警發現律師給朴槿惠看了手機，並把這一幕告訴了檢方。檢方以使用手機違反規定為由提出抗議，並要求法官查清此事。
對此，朴槿惠的律師柳榮夏解釋稱，就給朴槿惠看了眼允許審判直播的新聞。他承認這是失誤，但也沒有「太過分」。
法官在得知情況后表示，看手機是違反規定的，並提醒朴槿惠方面多加註意。
據海外網早前報導，韓國大法院25日召開會議，決定從8月1日起實施《關於法庭旁聽及攝影的規則》修訂案，允許對一審和二審宣判進行直播。根據修訂案，是否允許直播由審判長決定，即使沒有獲得被告同意，若審判長認為公共利益更大，則可允許轉播。這意味著，今後韓國國民無需到法庭，便可在家收看對前總統朴槿惠和三星電子副會長李在鎔的宣判情況。（編譯/海外網 劉強）
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