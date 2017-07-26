熱血戰鬥漫畫《Fairy Tail魔導少年》，將在今（26）日出版的「週刊少年Magazine」中邁入完結篇，「妖精尾巴」公會與納茲、露西等人的冒險，在歷經11個年頭後終於要畫上休止符。

《Fairy Tail魔導少年》講述的是立志成為魔導士的少女露西與操作火焰的魔導士納茲相遇並一同加入最強公會「妖精尾巴」後展開一連串冒險的故事。

週刊少年Magazine也對《Fairy Tail魔導少年》連載的11年間作出各項數據統計，包括曾登上週刊少年Magazine 39次封面彩頁、89次彩頁化、高達95次的增頁次數與988頁的總增頁數等等。

作者真島浩也表示，「多虧各位的幫忙，讓我在這11年間在一次都沒有停止連載的情況下完結，非常謝謝大家！」，「如果我有下部作品的話，也請讓我在週刊少年Magazine上連載。」此外，《Fairy Tail魔導少年》動畫最終系列也決定於2018年播出。