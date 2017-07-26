11年冒險結束 魔導少年連載完結NOWnews今日新聞 (2017-07-26 10:56)
熱血戰鬥漫畫《Fairy Tail魔導少年》，將在今（26）日出版的「週刊少年Magazine」中邁入完結篇，「妖精尾巴」公會與納茲、露西等人的冒險，在歷經11個年頭後終於要畫上休止符。
《Fairy Tail魔導少年》講述的是立志成為魔導士的少女露西與操作火焰的魔導士納茲相遇並一同加入最強公會「妖精尾巴」後展開一連串冒險的故事。
週刊少年Magazine也對《Fairy Tail魔導少年》連載的11年間作出各項數據統計，包括曾登上週刊少年Magazine 39次封面彩頁、89次彩頁化、高達95次的增頁次數與988頁的總增頁數等等。
作者真島浩也表示，「多虧各位的幫忙，讓我在這11年間在一次都沒有停止連載的情況下完結，非常謝謝大家！」，「如果我有下部作品的話，也請讓我在週刊少年Magazine上連載。」此外，《Fairy Tail魔導少年》動畫最終系列也決定於2018年播出。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- LONGCHAMP Le Pliage Cuir小羊皮系列手提/肩背包(中/海軍藍
- 【ROYAL DAMON 羅亞戴蒙】堅持信心-手鍊(BK0518)
- COACH PVC Logo手繪圖印拉鍊長夾(hot dog)
- Cartier La Panthere 美洲豹淡香精 75ml
- ★福利品★【VNICE】短碎狀碎紙機 V-150D
- 鴻宇HongYew 100%美國棉 防蹣抗菌-北極熊 兩用被床包組 雙
- 【Lacoste】12.12系列撞色活力時尚腕錶-粉(L2010773)
- CITIZEN 星辰 Wicca 魔法派對時尚不鏽鋼腕錶/31mm/BT2-742-
- Barnett-雙人5尺松木床架+床墊
- Max Mara-深藍色連帽羽絨大衣(附綁帶及腰帶/可雙面穿)
讓人傷心iOS 11 它會讓喜歡經典iOS遊戲的用戶為難【北京新浪網】
Windows 畫圖軟體不僅沒死 還有情懷等著你【北京新浪網】
沒有恆星的溫暖「流浪行星」上也可能存在生命【北京新浪網】
諾基亞三款新機登陸澳大利亞 售價均低於三千元【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》