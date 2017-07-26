傳Nokia旗艦手機8月16日發布 拼在三星與蘋果前NOWnews今日新聞 (2017-07-26 11:24)
Nokia重新推出智慧型手機，馬上獲得全球關注，目前台灣上市Nokia 3、5、6，都屬於中低階價位走向，重頭戲旗艦級產品Nokia 8，外傳HMD Global已經發出邀請函，將會在8月16日倫敦時間19時30分舉辦發布會。
外電報導，HMD Global在邀請函上寫著，邀請您參加這次獨家聚會，開啟Nokia手機下一個里程碑，雖然短文內沒有寫出手機型號，但外界猜測應該就是Nokia 8，將會是Nokia重回手機市場，推出首款旗艦級機款。
外傳Nokia 8規格，將會搭載高通旗艦處理器S835，使用5.3吋2K解析度螢幕，暫存記憶體可能會有4GB與6GB版本，採用雙主鏡頭設計，結合蔡司光學技術，將黑白與彩色影像合併，讓色彩與細節同時呈現。
Nokia傳出品牌授權HMD Global，生產智慧型手機時，在市場投下不小震撼彈，再加上找回老夥伴蔡司，合作開發拍照技術，讓Nokia智慧型手機拍照效能，很有機會趕上領先品牌，但發布會前，相關訊息都仍是猜測。
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