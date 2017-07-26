（中央社台北26日電）中國大陸官方雖一再否認將管控民眾使用VPN翻牆的傳聞，但已有「牆內」民眾使用的付費VPN被禁。不平的大陸網民們只能自我安慰，「想想朝鮮（北韓），我突然覺得又不那麼悲傷了」。



虛擬私人網路（VPN）是幫助中國大陸網民繞過網路防火長城的第三方服務。觀察中國大陸網路審查情況的組織GreatFire.org共同創辦人史密斯向美國之音表示，有的地方服務已被下線，有的已不再運作，當局還將矛頭對準特定服務供應商。



北京外國語大學新聞學前教授喬木說，他上個月已經不能免費使用虛擬專用網路系統，他所使用的兩個付費虛擬專用網路服務中的一個已經無法使用。



報導說，在中國大陸20多個城市經營的廣州火雲信息技術有限公司傳也出已收到當局指示，自上星期二開始阻斷這種服務。



當地媒體報導，工信部重申，新規針對的是未獲得虛擬專用網路使用許可證的企業和個人。對於那些需要進入境外網路的外貿企業和跨國公司，他們可以向「得到授權的運營商」租用虛擬專用網路系統。



許多中國大陸網民紛紛在社群媒體尋求幫助。有網民反映，自己常用的免費VPN已經連不上。也有人自嘲，「想想朝鮮，我突然覺得又不那麼悲傷了」。



中國大陸工業和信息化部1月宣布要清理未經審查的VPN。多家外媒先前報導，北京方面甚至要求中國移動、中國聯通、中國電信這三家中國大陸電信公司在2018年2月1日前關閉所謂「非法網路」。



不過，前述這項消息在7月12日遭到大陸工信部否認，當局並指責外國媒體「報導假新聞」。1060726