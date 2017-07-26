來源：海外網

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海外網7月26日電 為了解決紐約地鐵的混亂狀態，紐約市運輸局（MTA）25日宣布計劃拆除部分地鐵上的座位，以便容納更多乘客。

據美國「商業內幕」（Business Insider）網站報導，MTA局長喬·洛塔（Joe Lhota）周二宣布，為了改善紐約市日漸惡化的地鐵系統，將實行拆除部分地鐵座位的計劃。作為這項試行計劃的一部分，MTA將首先拆除紐約地鐵S線和L線上的座位。

《紐約時報》上月報導稱，造成紐約地鐵延誤和中斷的最主要原因是客流過多，導致地鐵無法按時離開車站，並導致車速降低。

據報導，今年以來，紐約地鐵的延誤和中斷次數大幅增加，入夏以來一個月內已發生兩次地鐵出軌事故，乘坐地鐵的人們被迫忍受「地獄一樣的夏天」。

紐約州州長安德魯·科莫上月宣布MTA處於緊急狀態，並限令洛塔在60天內評估車輛、軌道和信號設備所需要的資金。

嘗試拆除地鐵座椅是MTA解決地鐵混亂狀態的短期計劃之一。其它措施包括增加地鐵長度、清理車站和增加工作人員等。據報導，洛塔將要求紐約州政府為這一計劃撥款8.36億美元。此外，MTA還要求80億美元來作為長期檢修地鐵系統的費用。

據海外網了解，當地時間6月27日上午10時左右，紐約市由北向南行駛的一列A線地鐵列車行駛至曼哈頓哈勒姆區西125街時發生脫軌，兩節車廂撞到隧道牆壁，造成至少34人受輕傷。

初步調查表明，曼哈頓27日發生的地鐵車廂脫軌事故是「人為錯誤」所致。

曼哈頓發生地鐵車廂脫軌事故兩天后，美國紐約州州長安德魯·科莫宣布，紐約市公共交通系統進入「緊急狀態」，他承諾拿出10億美元用於維護、改造地鐵。

「我們知道，幾十年來，投資不足、維護和現代化改造幾經拖延，導致了現在的問題，」科莫在當天一次公共交通專家會議上說，「這些拖延讓紐約人惱火。因為（地鐵）缺少信息、不靠譜，紐約人很憤怒，現在又出了事故。（編譯/海外網 吳瀟）