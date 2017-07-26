美律第三季看俏 外資喊目標價260中央社 (2017-07-26 10:57)
（中央社記者吳家豪台北26日電）電聲元件大廠美律（2439）第三季展望優於市場預期，美系與亞系外資看好無線耳機應用將推升營運動能，維持「優於大盤」及「買進」評等，目標價同步調升到260元。
美系外資表示，美律預估第三季營收將季增約38%，優於市場預期的季增25%到30%，主要受惠於新款無線耳機產品週期，毛利率也可望優於上季，將美律今明後年每股盈餘（EPS）預估值分別上修20%、10%、8%至13.36元、16.04元、18.92元，重申「優於大盤」評等，目標價從220元上修到260元。
亞系外資指出，美律第二季財報優於預期，主因娛樂需求持續上揚、揚聲器市占攀升，看好下半年將受惠於無線耳機升級趨勢，將今明後年EPS預估值分別調高19%、15%、7%至14.41元、17.28元、17.28元，維持「買進」評等，目標價從204元上調到260元。1060726
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