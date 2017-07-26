來源：海外網

海外網7月26日電 據英國路透社報導，美國參議院共和黨議員廢除奧巴馬醫改的計劃失敗，未取得所需要的60票。

據報導，當地時間25日晚，取代奧巴馬醫改的計劃取得43票支持，57票反對。9名共和黨人投了反對票。

據此前報導，美國參議院25日進行投票，結果以51：50支持對廢除平價醫療法案開始進行辯論。被診斷出腦癌的麥凱恩出席，進行投票。最終副總統彭斯投票打破50：50平局，參議院得以繼續討論。（編譯/海外網 吳瀟）