USB Type C 接口不分方向兩邊都可插入。（圖／翻攝自亞馬遜網站）

科技日新月異，因應行動裝置與各種終端設備發展快速，標準檢驗局修訂手機充電器國家標準CNS 15285，擴大通用充電器可適用的資通訊產品範圍、並增加最新USB Type C規格。

除了新增USB Type C規格之外，也將充電器待機耗電量大幅下修原規定10分之1，並增加環保要求。

標準檢驗局表示，此次修訂將通用充電器適用範圍擴大，除手機以外，亦可適用於平板電腦、影音媒體播放器、數位相機、無線耳機等多種手持式裝置，納入USB Type C標準化充電介面，以因應快速充電及高速資料傳輸等使用需求，提高通用充電器之可互換性與使用之便利性。

此外，此次修訂將通用充電器待機功率由原本之0.3 W下修至0.03 W，大幅降低待機耗電量，並增加生態環境規範及生態化設計準則，強化低污染、可回收、再利用的要求，提升通用充電器對於節能、環保的效益。

標準檢驗局也說，目前手機端常用規格為Type Micro-B；Type C則為手機端最新規格，可適用USB 3.1 Gen2規格，頻寬為10 Gbps，資料傳輸速度為10 Gbit/s(1280 MB/s)，最大供電可達100 W。