PS遊戲嘉年華將在8月下旬登場！（圖／SIET提供）

台灣索尼戶動娛樂 （SIET） 今日宣布，自製官方網路直播節目「PlayStation玩樂DNA」將在「PlayStation遊戲娛樂嘉年華」會場進行現場直播，實況主「6tan」等超人氣主持群和多位來賓會到現場和玩家同樂！購買「PlayStation遊戲娛樂嘉年華」門票入場的玩家，除了有機會抽中「台北東京來回機票」、「PlayStation VR」和「人形們的記憶 NieR Music Concert in Taiwan 加演場門票」等豪華大獎之外，只要在會場與「PlayStation玩樂DNA」主持群一起成功完成任務，還有機會抱走PS4主機和豐富的遊戲周邊商品。

本次將在「PlayStation玩樂DNA」登場的，除了節目固定主持人─「6tan」、「葉子」，擔任嘉賓主持的當紅新生代男團「SpeXial」團員也將前來跟玩家一同挑戰多款PS4遊戲；另外擁有百萬訂閱粉絲的YouTuber「阿神」與「阿謙」、美女電競主播「內子宮崎葵」等眾多知名實況主都即將現身會場，與玩家同樂PlayStation的夏日遊戲盛典。

將於PS遊戲嘉年華活動期間到場同樂的實況主。（圖／SIET提供）

此外，SIET為了PlayStation Plus會員特別準備會場限定獨享好康活動。即日起至7月30日止，只要PS Plus會員於活動網頁登記，就有機會獲得包含「Krispy Kreme」特製PS甜甜圈、「Guava Juice芭樂芭繽紛鮮果飲」以及同樂福袋等超多贈品，詳情請見「PlayStation Plus風騷一夏」活動網頁。部分舞台活動也將設置PS Plus會員專屬搖滾區，獨享尊榮禮遇！詳情將於日後公布，敬請玩家期待。