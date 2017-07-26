利用電腦看影片或玩遊戲，恐怕都要使用軟體Flash，但由於安全性風險，iOS與Android都不支援，今（26）日凌晨Adobe宣布，將在2020年停止Flash開發與提供下載，但是否會有新程式取代，目前不得而知。

Flash曾經是播放影片動畫，或玩網路遊戲主流程式，在瀏覽器運作供人使用，但是漏洞相當多，很容易成為駭客下手目標，日前第一次勒索軟體出現，導致全球資安恐慌，外傳可能就是因Flash漏洞導致。

2020年之前，Adobe將持續針對Flash發布更新檔，維持各瀏覽器相容性，但包含微軟、Google、Facebook、Mozilla等合作廠商，可能在未來3年內，分階段停止技術支援Flash，2020年後可能會有其他開發者推出類似程式。

已故蘋果前執行長賈伯斯曾經寫過一封公開信，特別提出Flash缺點，強調擔心安全性與效能，因此從macOS10和Safari 10開始，蘋果就禁止使用Flash，將重點放在HTML5上，而且蘋果iOS相關裝置，也從來沒有支援過Flash。