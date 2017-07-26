（中央社記者張建中新竹26日電）6月北美半導體設備製造商出貨金額持續攀高，達22.9億美元，不僅連續5個月成長，並刷新16年多來新高紀錄。



國際半導體產業協會(SEMI)指出，6月北美半導體設備製造商出貨金額達22.9億美元，較5月成長0.8%，也較去年同期成長33.4%。



北美半導體設備製造商出貨金額不僅連續5個月攀升，同時連續4個月超越20億美元水準，6月出貨金額並為2001年2月來新高。



SEMI表示，儘管6月半導體設備出貨金額月增幅度趨緩，不過，上半年出貨金額較去年同期大增50%，預期今年將是半導體設備產業顯著成長的一年。1060726