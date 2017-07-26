（中央社記者尹俊傑北京26日電）中美軍機日前在東海上空險些擦撞，兩軍互控對方動作不安全。中共官媒環球時報發表社評說，中共海軍「走出去」抵近美國及其盟國交叉偵察，才能解決美軍抵近偵察問題。



據美方說法，美軍一架EP-3偵察機23日在東海國際空域遭共軍兩架殲10戰機攔截。其中一架殲10一度進逼到僅距90公尺，EP-3被迫採取閃避動作。美方以「不安全」形容中共軍機攔截動作。



中國大陸國防部發言人任國強25日堅稱，中共空軍「依法依規」處置，陸方飛行員操作「合法、必要、專業」；美國軍機抵近偵察是造成中美海空意外事件的根源，「美方應立即停止這種不安全、不專業、不友好的危險軍事活動」。



環時當晚發表社評說，光靠「教育」美國人無法解決美軍抵近偵察問題。中共海軍必須「走出去」，抵近美國及其盟國展開行動，形成「交叉偵察」，打造阻止美方在中國大陸沿海活動的新籌碼。



社評寫道，中共海軍現在到美國西岸聖地牙哥基地附近偵察或許還有困難，但到關島、夏威夷應當不難。共軍航空母艦遼寧號也可表現得更積極，到靠近美軍基地的海域，訓練環境更真實。



環球網報導也指出，中國大陸軍事專家普遍認為，共軍除「合法合規」處置到中國大陸周邊海域抵近偵察的軍機，也應該主動「亮劍」。



中國大陸空軍專家傅前哨表示，中共空軍與海軍航空兵的常態化巡航編隊中可加入電子偵察機，借助其特殊能力在國際海空域進行定期飛行，「對一些別有用心的對手進行威懾與反制」。



2001年4月，美軍一架EP-3在南海執行任務時與共軍殲8戰鬥機發生碰撞，殲8隨後墜毀，陸方飛行員喪命。今年以來，中美軍機至少已三度在中國大陸周邊海域上空近距離遭遇。1060726