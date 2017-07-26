（中央社記者鍾榮峰台北26日電）蘋果iPhone 8進展外界高度關注。外媒引述分析師報導，iPhone 8全量產階段最快要到9月底之後，蘋果仍未放棄指紋辨識Touch ID功能。



國外科技網站Appleinsider引述羅森布拉特證券（Rosenblatt Securities）分析師Jun Zhang筆記報導，iPhone 8最快要到9月底之後才會進入全量產階段。



報導並引述指出，蘋果iPhone 8並未放棄指紋辨識Touch ID功能，任何顯而易見的課題，在產品推出之前都會被解決。



報導引述分析師預期，蘋果在9月製造的iPhone 8產量大約在2500萬支，另外的6000萬支iPhone 8產量將會遞延到今年第四季。



報導並引述指出，iPhone 8初期出貨規模小，並不會影響蘋果在全球智慧型手機的市占率，特別是在中國大陸市場，因為包括Oppo和華為（Huawei）等手機品牌廠商，產量相對趨緩。



蘋果iPhone 8量產和開賣進展各界高度矚目。外媒日前引述摩根集團（JPMorgan）分析師霍爾（Rod Hall）投資筆記指出，iPhone 8仍將在9月底前推出，不過初期出貨數量相對有限，可能會短暫影響產品的平均銷售價格（ASP），量產速度加快可能在10月底到11月初。



摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師休伯蒂（Katy Huberty）日前投資筆記指出， OLED版iPhone出貨時間點，可能是在10月。



科技達人格斯欽（Benjamin Geskin）日前在推特上引述消息來源透露，中國大陸鄭州富士康已開始試產3款iPhone新品，包括iPhone 7s、iPhone 7s Plus以及iPhone 8。



格斯欽並透露，鄭州富士康單日試產產能大約200支，他並強調，iPhone 8並不會延遲。



科技部落客@OnLeaks日前也在推特上引述多個消息來源指出，iPhone 8目前正處於生產驗證測試階段PVT（Production Verification Test）。



凱基投顧分析師郭明錤日前報告預期，OLED版iPhone採虛擬Home主按鍵，但不支援指紋辨識，可能透過臉部辨識進行安全應用。1060726