iPhone 8傳10月全量產 保留指紋辨識中央社 (2017-07-26 10:01)
（中央社記者鍾榮峰台北26日電）蘋果iPhone 8進展外界高度關注。外媒引述分析師報導，iPhone 8全量產階段最快要到9月底之後，蘋果仍未放棄指紋辨識Touch ID功能。
國外科技網站Appleinsider引述羅森布拉特證券（Rosenblatt Securities）分析師Jun Zhang筆記報導，iPhone 8最快要到9月底之後才會進入全量產階段。
報導並引述指出，蘋果iPhone 8並未放棄指紋辨識Touch ID功能，任何顯而易見的課題，在產品推出之前都會被解決。
報導引述分析師預期，蘋果在9月製造的iPhone 8產量大約在2500萬支，另外的6000萬支iPhone 8產量將會遞延到今年第四季。
報導並引述指出，iPhone 8初期出貨規模小，並不會影響蘋果在全球智慧型手機的市占率，特別是在中國大陸市場，因為包括Oppo和華為（Huawei）等手機品牌廠商，產量相對趨緩。
蘋果iPhone 8量產和開賣進展各界高度矚目。外媒日前引述摩根集團（JPMorgan）分析師霍爾（Rod Hall）投資筆記指出，iPhone 8仍將在9月底前推出，不過初期出貨數量相對有限，可能會短暫影響產品的平均銷售價格（ASP），量產速度加快可能在10月底到11月初。
摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師休伯蒂（Katy Huberty）日前投資筆記指出， OLED版iPhone出貨時間點，可能是在10月。
科技達人格斯欽（Benjamin Geskin）日前在推特上引述消息來源透露，中國大陸鄭州富士康已開始試產3款iPhone新品，包括iPhone 7s、iPhone 7s Plus以及iPhone 8。
格斯欽並透露，鄭州富士康單日試產產能大約200支，他並強調，iPhone 8並不會延遲。
科技部落客@OnLeaks日前也在推特上引述多個消息來源指出，iPhone 8目前正處於生產驗證測試階段PVT（Production Verification Test）。
凱基投顧分析師郭明錤日前報告預期，OLED版iPhone採虛擬Home主按鍵，但不支援指紋辨識，可能透過臉部辨識進行安全應用。1060726
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- GUCCI 經典織布船錨造型金屬釦腰帶/皮帶(藍)
- HAPPYHOME 克萊德多用途塑鋼製12格置物櫃RU6-KL-E5512F三色
- 【BURBERRY】皮革綁帶高跟短靴(咖啡色-35.5號)
- 【GUCCI】經典GG SUPREME防刮PVC牛皮飾邊手提/肩背托特包(
- 德國博依beurer-多功能體脂計 BG21
- 【Yale】耶魯 YMF40 熱感觸控指紋密碼電子鎖
- 漢妮Hampton莉亞床尾椅/穿鞋椅
- 技嘉B250平台【信仰之翼】Intel第七代i5四核 GTX1050-2GD獨
- GUCCI 經典雙G縫線皮釦荔枝紋牛皮互釦式腰帶/皮帶(藍)
- 【Kenneth Cole】純情瑪莉珍時尚氣質腕錶-銀x米蘭帶(KC1002
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》