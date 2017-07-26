中新網7月26日電 據澳洲新聞網報導，最近幾個月，澳大利亞悉尼麥考瑞中心（Macquarie Centre）和麥考瑞大學（Macquarie University）發生多起惡意破壞事件。受害者擔心，做出如此破壞行為的人是受種族動機驅使。

據《每日電訊報》報導，約40人說，過去4個月內，他們的汽車停在麥考瑞大學和購物中心停車場時，被人用一種酸或脫漆劑破壞。

今年3月，有人在一個中文論壇上發帖陳述自己的經歷，引起其他人的注意。隨後，更多受害者站出來，提供更多類似事件的信息，於是受害者們在微信上建了一個群。

麥考瑞大學講師方靜（Jing Fang，音譯）就是受害者之一。她去上班時把車停在學校停車場里，就遭到了破壞。

「第一眼看上去以為是鳥糞。」方靜說道，「但仔細一看，有人在我車上潑了化學品。機修工說是一種脫漆劑。我不得不把整個閥蓋重新上一遍漆。」

方靜說，受害者們有著相同的族裔背景，可能說明這種破壞行為是針對特定族裔而做出的。「所有受害者都來自會說中文的背景，有的汽車裡有中國風配飾。我不太肯定這是不是有針對性的，但我希望更多人能夠站出來，這樣我們就可以知道這是隨機的，還是種族相關的。」

麥考瑞中心和麥考瑞大學均表示，它們已經注意到這樣的事件，也已經報警。

「麥考瑞大學可以確定的是，本校W4停車場有很多輛車在今年早些時候遭到破壞。」該大學一名發言人說道，「保安團隊定期對校園內所有區域進行巡邏，包括停車場。只要獲悉發生了破壞行為，巡邏會進一步增強。本校犯罪率很低，而且嚴肅認真對待所有這樣的事件。」