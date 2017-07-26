芝加哥慶典過後仍有大批玩家。（圖／翻攝自《精靈寶可夢GO》官方部落格）

《精靈寶可夢GO》才在台灣時間23日開放洛奇亞、急凍鳥兩隻傳說寶可夢，今（26）日又在官方部落格上宣布即將開放閃電鳥與火焰鳥讓玩家收服。

《精靈寶可夢GO》開發商Niantic在官方部落格表示，火焰鳥將在7月31日（周一）登場，並開放一個星期至8月7日（周一）結束；而閃電鳥則是接續火焰鳥於8月7日開放，同樣也是持續一星期至8月14日結束。

官方也公布了本次活動的一些數據，據統計後，期間內全球共餐加了超過460萬次的Raid戰鬥、獲得了超過5億隻寶可夢，其中包括190萬隻傳說寶可夢。

眾多玩家在街上尋找寶可夢。（圖／翻攝自《精靈寶可夢GO》官方部落格）

同時Niantic也對一周年活動記點出包致歉，表示會記取這次失敗的教訓，將獲得的經驗用在今年夏天日本橫濱與歐洲的活動上。