原標題：美研發數字全息顯微鏡搜尋外星生命

可有效對外太陽系微生物進行採樣識別

科技日報北京7月25日電 （記者張夢然）據「每日太空網」24日消息稱，美國科學家團隊正在研發一種全新的顯微鏡技術，並將利用它來確定外星生命是否真的存在。該設備是一種數字全息顯微鏡，可有效地對外太陽系微生物進行採樣和識別。

儘管科學界一直對如何最有效地繼續搜索外星生命存在爭議，但普遍認為如果是在一顆星球上，那麼尋找水是首先要做的，美國太空總署（NASA）也一直貫徹這一原則。但當找到水冰甚至水源后，面臨的最大問題就是如何確定其中的成分。以太陽系的土衛二（Enceladus）為例，該星球存在大量間歇泉和水蒸氣噴發現象，但即使其中確實存在某種生命形式，地球上的科學家也很難從7.9億英里（12.7億公里）遠的地方確定這些微生物。

美國加州理工學院此次通過研發數字全息顯微鏡，提供了一種全新觀測方法，即不是使用鏡頭來聚焦目標，而是使用激光顯示微觀顆粒的3D運動。研究人員將通過分析該運動，確定目標對象是否是生物體或是非生物體。研究人員表示，目前提供的證據表明，使用激光記錄3D圖像的數字全息顯微鏡技術，可能是人類發現太空微生物的最佳選擇。

團隊成員希望能利用這款設備深入研究土衛二。就在今年4月14日，NASA召開發佈會宣布土衛二上已具備生命所需的所有元素，而情況相似的木衛二同樣有發現生命的潛在可能。

科學家下一步將繼續對該裝置進行測試。而近期其他機構也在加緊尋找外星生命的步伐。一周前，著名的「搜尋地外文明」項目（SETI）宣布將會在全球各地建造觀測台並啟用激光持續搜尋整個天空。

總編輯圈點

我們尋找外星微生物，很自然的思路是把它放到顯微鏡下看一看，但美國科學家的新點子卻很妙：在遠處看看它到底像不像活的。其實獵人的眼睛和大腦就是這麼判斷的，我們卻出於慣性思維忽略了這條最自然的路徑。當然，或許也可能出現像是活蹦亂跳的東西，捕來一看卻不是生物，但那也將是科學上的有趣發現。