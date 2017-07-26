參演艦艇編隊起航 進入實兵演練階段北京新浪網 (2017-07-26 07:33)
？？？？中俄「海上聯合-2017」軍演
？？？？新華社俄羅斯波羅的斯克7月25日電？當地時間25日，參加中俄「海上聯合—2017」軍演的中國海軍艦艇從波羅的斯克軍港解纜起航，同俄方艦艇一道前往演習海域。這標誌著演習正式進入海上聯合行動實施階段。
？？？？按聯合演習計劃方案，這次演習分為準備階段、海上實施階段和演習總結階段。
？？？？演習準備階段主要在岸港展開。在22日至25日的演習準備階段中，中俄雙方進行了圖上推演細化演習方案，雙方艦員相互參觀艦艇，並舉行了甲板招待會及文體活動，加深了兩軍之間的交流。
？？？？中俄雙方共派出6艘水面艦艇參加這次演習，俄方還將出動包括戰鬥轟炸機、運輸機在內的多架軍機。
？？？？在海上實施階段，中俄雙方參演艦艇將組成2支混合編隊，中方導彈護衛艦運城艦和俄方「勇敢」號導彈護衛艦分別擔任2個編隊的指揮艦。
？？？？在未來幾天時間里，中俄雙方將先後進行聯合防空、聯合搜救、聯合救援失事船舶等多項演練課目，進一步促進提高雙方開展海上聯合行動組織指揮水平、應對共同威脅的能力。
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