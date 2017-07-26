？？？？新華社華盛頓7月24日電？美國總統特朗普的女婿、白宮高級顧問庫什納24日在白宮發表聲明說自己沒有「通俄」，也否認知曉特朗普競選團隊成員中有人勾結過外國政府。

？？？？庫什納在出席當日參議院情報委員會閉門聽證會後發表聲明說，自己的證詞和提交的證據可證明「他在特朗普競選期間所有行為都是正當的」。這也是他首次在公開場合發聲對自己捲入「通俄門」的傳聞進行澄清。

？？？？在出席聽證會之前，庫什納還發表了一份長達11頁的紙質聲明。聲明中說，庫什納在去年大選期間和特朗普勝選過渡期曾與俄羅斯方面接觸過4次。他辯稱這些接觸符合自己作為特朗普競選團隊對外聯絡人的職責，「無不當之處」，同時否認依靠俄羅斯資助進行私營領域經商活動。

？？？？特朗普長子小特朗普此前被曝去年大選期間會見一名俄羅斯律師，後者據稱掌握特朗普競選對手希拉蕊·柯林頓的「黑材料」。小特朗普隨後公佈安排會面的郵件往來，以求「自證清白」，但卻側面證實了庫什納和時任特朗普競選顧問馬納福特出席了這場在紐約特朗普大廈25層舉行的會面。

？？？？庫什納的紙質聲明中說，他收到過小特朗普的郵件，但赴會時並不知曉會談主題，而且會談開始后10分鐘，他就通過郵件要求助理致電，以幫他從會面中脫身。多名與會者此前表示，會面主要探討了美國家庭收養俄羅斯兒童問題。

？？？？此外，庫什納說自己和前俄羅斯駐美國大使謝爾蓋·基斯利亞克只見過兩次，分別在去年美國大選期間和隨後的過渡時期，但雙方從未討論過美國對俄制裁，也沒有通過電話進行過其他交流。

？？？？庫什納於25日出席眾議院情報委員會聽證會。目前，由司法部任命的聯邦特別檢察官羅伯特·米勒及數個國會調查組，正在對美國情報部門指控俄羅斯干預美國2016年總統選舉及俄政府是否和特朗普競選團隊有聯繫進行調查。