？？？？以改革凝心聚力，以改革攻堅克難。連日來，大型政論專題片《將改革進行到底》的播出在全國引發熱烈反響，各地幹部群眾積極加入改革話題大討論。從文化自信到綠色發展再到國防建設，片中對一個個熱點問題的深刻闡述，讓社會各界對全面深化改革的理解更加深入，對走好改革新征程的信念更加堅定。

？？？？「文運與國運相牽，文脈同國脈相連。沒有文化的弘揚和繁榮，就沒有中國夢的實現。」觀看了《延續中華文脈》一集后，中國近現代史史料學學會副會長王建學深有感觸地說，文化自信是「四個自信」的基礎，隨著文化體制改革全面發力，中國的形象更鮮明，中國的故事更生動，中國的聲音更響亮，中華文脈更綿長，正在為實現中國夢提供強大精神動力。

？？？？談起弘揚中國優秀傳統文化的重要作用，新疆維吾爾自治區和田地區洛浦縣多魯鄉的鄉幹部萬鵬深有體會。「多年來，我們鄉鎮幹部和駐村幹部堅持宣講鄰里和諧、家庭和睦等中華民族傳統文化，各族兒童從小玩在一起，學在一起，長大后成為非常好的朋友、鄰居，對加強民族團結、實現精準脫貧都發揮了巨大作用。」他說。

？？？？鍾流舉在大氣環境保護領域工作了30餘年，曾擔任廣東省環保廳大氣環境首席專家，他在電視機前認真看完了《守住青山綠水》一集。

？？？？依靠粗放式發展快速崛起的廣東省曾被嚴重的大氣污染問題困擾，2007年部分城市平均灰霾天數突破200天；但隨著經濟結構加速轉型，廣東大氣環境持續改善，2016年該省平均灰霾天數僅為29天。

？？？？「廣東在環境治理方面堅持大胆創新，建立起區域空氣質量監測網路、空氣質量信息實時發佈機制、區域大氣污染聯防聯控技術示範區等機制。廣東要繼續發揮先行先試的引領作用，在生態環境監測網路建設、環境空氣質量對標國際先進水平的進程中將改革進行到底。」談起未來要怎麼走，鍾流舉滿懷信心。

？？？？綠水青山，就是金山銀山。在生態脆弱的西部欠發達地區，生態文明建設的步伐也在提速。

？？？？長期關注新疆生態發展的新疆農業大學校長蔣平安告訴記者，人口、經濟的增長與生態環境的保護是新疆在發展中需要面對的重要課題，近年來，新疆不斷完善環境法律體系，出台了一批環保法規，環境立法、執法呈現出新理念、新突破。「保護生態環境、落實綠色發展理念，已經得到新疆各地、各族幹部群眾的普遍認同，見諸全疆各族幹部群眾的行動。」他說。

？？？？「歷史的規律表明，經濟社會發展到哪一步，國防實力就要跟進到哪一步。維護國家安全和發展利益，必須有與之相匹配的軍事力量。」這是《強軍之路》上下篇中，對中國航空發動機集團瀋陽發動機研究所幹部李晶雪觸動最大的一句話。

？？？？「片中展示的八國聯軍長驅直入北京，清政府上百萬軍隊毫無招架之力的歷史令人警醒。」李晶雪說，「黨中央將國防和軍隊改革納入全面深化改革的大盤子，強軍之路行穩致遠，為國家復興提供了堅強保障。我一定要以身邊的先進人物為榜樣，為國防和軍隊建設貢獻智慧和力量。」

？？？？新華社北京7月25日電