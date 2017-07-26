中方讚賞菲律賓 獨立自主外交政策北京新浪網 (2017-07-26 07:33)
？？？？據新華社北京7月25日電？外交部發言人陸慷25日表示，中方讚賞菲律賓堅持獨立自主外交政策，願同菲方繼續共同努力，推動中菲關係發展。
？？？？在當日例行記者會上，有記者問：菲律賓總統杜特爾特24日在發表國情咨文時表示，菲將奉行獨立外交政策，在主權平等、相互尊重、互不干涉的基礎上與所有國家發展友好關係。菲已通過雙邊對話及其他機制同中國培育了非常好的關係，緩解了兩國間的緊張，改善了就南海問題進行談判的環境。中方對此有何回應？
？？？？陸慷說，我們注意到杜特爾特總統的有關講話。中方讚賞菲律賓政府在杜特爾特總統領導下堅持獨立自主外交政策，在相互平等、相互尊重的基礎上發展同各國的正常關係和互利合作。
？？？？他說，王毅外長目前正在對菲律賓進行正式訪問，相信此訪將進一步密切兩國關係。中方也願同菲方繼續共同努力，鞏固深化友好合作，推動中菲關係在各個方向全面向好發展。
？？？？■鏈接
？？？？菲律賓總統表示將
？？？？繼續推進反毒行動
？？？？菲律賓總統杜特爾特24日在國會發表年度國情咨文時表示，菲律賓政府將不遺餘力地將反毒行動進行下去。他同時承諾菲律賓會加快經濟建設的步伐。
？？？？杜特爾特表示，毒品是社會公害，菲律賓政府將「堅持不懈、不遺餘力地將反毒鬥爭進行下去」。
？？？？這是杜特爾特上任后第二次發表國情咨文。杜特爾特今年國情咨文講話的主題是「打造全民共享的舒適生活」，他在講話中表示要加快經濟建設的步伐。杜特爾特還在講話中再次對中國對菲律賓經濟發展特別是基礎設施建設上給予的支持和幫助表示感謝。新華
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