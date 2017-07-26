？？？？據新華社香港7月25日電？香港特區政府25日宣布，廣深港高鐵香港段西九龍站將實行「一地兩檢」通關程序。乘坐高鐵的旅客將可在高鐵西九龍站一個地方先後完成出入境手續。

？？？？香港特區行政長官林鄭月娥會同行政會議在當日早晨的會議上通過了在高鐵香港段西九龍站進行「一地兩檢」的安排。香港特區政府律政司司長袁國強、運輸及房屋局局長陳帆和保安局局長李家超於當天下午舉行記者會，公佈高鐵香港段「一地兩檢」通關程序的安排。

？？？？根據特區政府公佈的方案，西九龍站將參照目前實行「一地兩檢」的深圳灣口岸模式，即乘客可在同一個地方依序辦理兩個不同管轄區的通關程序。西九龍站將實行的通關程序包括清關、出入境及檢驗檢疫手續。方案還表示，「一地兩檢」的方案將分三步執行。