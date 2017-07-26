？？？？25日，在耶路撒冷老城聖殿山（穆斯林稱為「尊貴禁地」）入口處，工作人員拆除金屬探測門。新華社發

？？？？據新華社耶路撒冷7月25日電？以色列總理辦公室25日凌晨發表聲明說，以色列安全內閣已經決定拆除安裝在耶路撒冷老城聖殿山（穆斯林稱為「尊貴禁地」）入口處的金屬探測門。

？？？？聲明說，以安全內閣在聽取了安全部門建議后，決定用基於先進技術設備的「智能安檢系統」替代金屬探測門，並採取其他安全措施以確保聖殿山安全。與此同時，以警方將進一步加強在聖殿山地區的警力。

？？？？據《耶路撒冷郵報》報導，替代金屬探測門的「智能安檢系統」可能包括智能高清攝像頭和人臉識別系統等。以《國土報》援引聖殿山阿克薩清真寺管理人員的話說，以安全部隊25日凌晨已開始拆除金屬探測門。

？？？？以色列駐約旦使館23日發生的槍擊事件一度造成雙方局勢緊張，在以色列駐約旦使館全體人員24日晚撤回以色列幾小時后，以安全內閣做出拆除金屬探測門的決定。以電視二台24日晚曾報導說，約旦方面將拆除金屬探測門作為放行以色列駐約旦使館人員的條件，但這一說法被以總理辦公室否認。

？？？？本月14日，兩名以色列警察在聖殿山遇襲身亡，以方隨後在聖殿山入口處安裝了金屬探測門，此舉引發了巴勒斯坦人的不滿，導致抗議和衝突，造成至少10人死亡，逾500人受傷。