？？？？世界新一輪科技革命和產業變革孕育興起，我國經濟結構深度調整、新舊動能接續轉換進入新階段。如何全面提高科技創新能力，築牢國家核心競爭力的基石？

？？？？從量的積累，到質的飛躍；從點的突破，到系統能力的提升。在以習近平同志為核心的黨中央領導下，中國科技改革與創新發展的畫卷壯闊鋪展。

？？？？「改革就是點火器」

？？？？創新是發展的新引擎，改革則是發動引擎的點火器。黨的十八大以來，改革與創新兩個輪子一起轉，培育創新沃土，讓創新活力噴涌。

？？？？近日發佈的《二十國集團（G20）國家創新競爭力發展報告（2016—2017）》中，在國家創新競爭力評價排名方面，中國排名第8位，是G20中唯一進入前十名的發展中國家。

？？？？到2050年建成世界科技創新強國，解好新時期創新驅動發展的這道時代「方程」必須定好目標。在這個屬於科技和創新的時代，一系列引領國家科技創新的重磅規劃和方案密集出台，清晰定位科技創新供給的新坐標。國家科技獎勵制度也全面邁入「深改時間」，定下標準、控好名額，充分發揮科技獎勵的激勵作用。

？？？？激活萬眾創新的「一池春水」

？？？？無論是實施創新驅動發展戰略，還是建設世界科技強國，最關鍵的因素是人才。5年來，黨中央、國務院在深化科技體制改革方面精準發力，出台了多項「激勵人」「解放人」的重大舉措。從修訂法律條款，到制定配套細則，再到部署具體任務。

？？？？用簡政放權的「減法」換取創新創業的「加法」。實施以知識價值為導向的分配政策，讓科研人員既有「面子」又有「裡子」，最大限度地激發科技人員創新創造的熱情，激活了萬眾創新的「一池春水」。

？？？？科技創新不斷融入社會全局

？？？？6月26日，京滬高鐵。中國標準動車組「復興號」在京滬高鐵線正式雙向首發。它具有完全自主知識產權，並達到世界先進水平。中國高鐵駛向領跑位置的新征程，意味著中國科研人向著世界科技強國這一目標又邁進了一大步。

？？？？在中國航天科工集團公司三院，一款快速調溫杯悄然走紅。別看只是一款小水杯，卻與我國不久前發射的「快舟」火箭使用了同樣的航天相變材料技術……目前，我國已有2000多項航天技術成果應用到國民經濟的各個部門，一大批「高精尖」的航天科技悄然「幻化」成各類便民福利。

？？？？黨的十八大以來，黨中央高度重視科技創新，科技創新被擺在國家發展全局的核心位置。堅持走中國特色自主創新道路，大力實施創新驅動發展戰略，已成為社會各界共識和行動。

？？？？據新華社北京7月25日電