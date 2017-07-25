















隨著科技技術日新月異，各國也努力投入專利研發。國研院在今天公布一項數據，指出台灣近年來，在美國獲准專利的數量，一直都維持在全球第五名，但是在專利的維護方面，因為太花錢了，所以中小企業的維護率，遠低於大企業和學研界。因此國研院也呼籲，政府應該要想辦法，來活化中小企業的專利，或是提供相關諮詢，避免不必要的資源浪費。因應全球科技創新脈動，各國的專利研發狀況，逐漸受關注。台灣近年來，在美國獲准專利的數量，呈現穩定成長，以2011到2015年排名，台灣的專利數，維持在全球第五名。其中，以半導體、光學、測量、視聽技術等項目發展，最具優勢。==國家實驗研究院科政中心研究員 李森堙==因為我國現在極力要發展人工智慧跟智慧機械等等領域那這樣子的一個領域的一個優勢發展其實是可以支持我國未來在發展人工智慧或智慧機械等等領域的一個發展台灣的專利趨勢，能為發展人工智慧等技術奠基。但其實，每項專利，都不是申請一次就好了！以500人以上大企業，申請美國專利為例，要先繳交基本規費，之後每隔幾年，還要再付維護費，要是這項專利沒有發展價值，就很難被投注經費最後就失去專利。==國家實驗研究院科政中心研究員 李森堙==或許這樣子的一個專利權它可能在早期的時候對於專利的管理運用要採取更有效的方式例如說尋找 比如說中小企業尋找 或者是學校尋找大企業的一個合作（或)他從外部引入一些資源來協助他將他好的一個發明或一些好的創新能量能夠繼續維持下去對比國內的學研單位，以及大型、中小型企業來看，中小企業的維護比例最低。國研院建議，政府相關單位，可以加強學界產學合作，並協助中小型企業，進行創新研發、或提供專利價值的判斷諮詢等等，才能有效提升研發量能，並降低不必要的研發資源浪費。記者 曹晏郡 沈志明 台北報導