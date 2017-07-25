台灣口腔癌發生率高居世界第一，口腔癌晚期癌細胞生長快速，轉移與復發總是讓醫師束手無策。不過，國內研究有了領先全球的重大突破，臺北醫學大學、國衛院與奇美醫院研究發現，口腔癌細胞中一種核糖核酸(RNA)是促使口腔癌惡化轉移的關鍵，為治療開啟新契機。

口腔癌位居台灣男性常見癌症的第4名，更是30至59歲男性中癌症發生率的第1名。由臺北醫學大學、國衛院與奇美醫院共組的研究團隊耗時6年發現，口腔癌細胞中的一種「長鏈非編碼」RNA(LncHIFCAR)是導致腫瘤惡化、轉移的關鍵因子。

參與研究的台北醫學大學轉譯學程兼任助理教授施景文表示，腫瘤在快速生長時會導致氧氣供應不足，一旦缺氧面臨死亡危機，癌細胞就會啟動一系列基因調控，透過加緊分裂細胞、突變、甚至轉移以克服逆境；成功突圍的癌細胞將變得更具抗藥性、更容易轉移，且生存能力更強，不僅治療難度大大提高，惡化速度也更快。

施景文指出，研究團隊發現的「長鏈非編碼」RNA(LncHIFCAR)，會在癌細胞面臨缺氧時，協助啟動基因轉變，正是口腔癌惡化、轉移的關鍵因子；未來可望開發出該種RNA的阻斷性藥物，提供患者個人化精準治療。施景文：『(原音)我們這次的發現，就是發現這類的RNA可以促進腫瘤細胞轉移，幫助腫瘤細胞度過缺氧環境，進而往惡性化發展，這個RNA一旦被抑制掉後，就可以有效用於治療癌症轉移；除此之外，由於這個RNA可大量表現在腫瘤組織內，所以未來可以用來幫助診斷癌症的進程。』

施景文說，以該種RNA為標的，還可設計出更靈敏簡便的生物標記檢測套組，做為早期篩檢或預測口腔癌惡化及轉移的工具。這項領先全球的研究成果，已刊登於6月底出版的國際知名期刊「自然通訊」(Nature Communications)，備受國際矚目。由於這項「長鏈非編碼」RNA也在其他癌症腫瘤細胞中大量表現，研究團隊未來並將據此進一步研究，該種RNA在其他癌症中所扮演的角色。