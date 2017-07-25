台灣大╳黃霆睿 啟動「勇敢追夢2.0」迎向5G世代



(中央社訊息服務20170725 18:03:35)為培育影視音人才，台灣大哥大啟動「2017勇敢追夢計畫2.0」，今年有別於以往，是國內電信業者和流行音樂唱片業者的首次跨界合作，攜手福茂唱片共同打造新生代歌手黃霆睿，個人首張數位單曲「天堂不是想像」MV，於今(7/25)日全球大首播，該曲以台灣大哥大20周年的時機點為主軸帶領大家迎向未來為創作背景，曲風和MV充滿未來感和科技感；並由福茂唱片以專業高規格量身打造，是一次數位、科技、文創的全方面結合，期獻給「有夢、敢追、敢想像」的5G新世代。



今年畢業於台北藝術大學音樂系的黃霆睿，是在去年第十屆myfone行動創作獎「原創歌曲組」眾多參賽中脫穎而出，以「蕭邦 a.k.a.鋼琴詩人」原創曲，讓評審老師眼睛為之一亮，評審雷光夏譽為「充滿想像力且創意十足的大膽創作」。剛從台北藝術大學音樂系畢業的黃霆睿，已獲得世界頂級的伯克利音樂學院入學許可、將成為「亞洲天王」王力宏的學弟。主修鋼琴、古典樂實力深厚，經過福茂唱片半年多來的專業培訓，讓23歲的他，在樂壇之路驚喜連連，不但從專業團隊中獲得第一手學習，更確定音樂就是他未來要走的路。今天記者會上發表的「天堂不是想像」歌曲，就是由黃霆睿作曲，創作出EDM電子舞曲風格，歌曲中還加入一小段Rap，在在展現他深厚的古典音樂底子外，還擁有對現今國際流行音樂前衛的敏銳度。



任台灣大哥大基金會董事長滿周年的張善政，對這半年來霆睿的蛻變深表讚賞，更對福茂唱片這段時間，不但從去年參加myfone行創獎音樂組的優秀人才中逐一面試發掘人才，更在霆睿獲選後，從作詞、編曲到、編舞、造型、MV的拍攝，都以最專業的幕後團隊操刀，張董事長甚至親自教唱表達最深的感謝。他表示，文創產業是國家重點實力發展趨勢，近年來台灣大哥大整體團隊都在思考如何執行音樂創作及演出人才的扶植計劃，積極為優秀的影視音創作人才提供站上商業平台的機會，以提高能見度。除了黃霆睿外，目前還有多位myfone行創獎的佳作得主，也在福茂唱片網羅培訓中；而台灣大的myfone行創獎也全面啟動創作人才的育成與媒合計劃。他也肯定「天堂不是想像」符合「勇敢追夢」的概念，鼓勵優秀的人才要「有夢、敢追、敢想像」。



台灣大哥大總經理鄭俊卿表示，台灣大身為數位匯流的領航者，向來以最前瞻的方式積極培育數位創作人才，去年「艾伊達尼」MV在youtube 等平台點閱率不但破百萬，還成功把素人歌手張仰華、杜紹穎送進小巨蛋舞台。去年的「艾伊達尼」與今年的「天堂不是想像」，曲風完全不同，前者傳達溫暖正向的能量，串起人們思念與溫度的綿密網絡；今年「天堂不是想像」EDM的曲風加上充滿未來想像的文字，如歌詞中提到「永恆與瞬間交會，都在彈指之間」、「一瞬間，億萬顆心交流」，深具「物聯網」的概念。這首歌曲的發表正值台灣大哥大20週年，過去的20年，行動通訊由2G逐步演化到4G，下一個20年將進入5G和物聯網的新世代，所有的生活也將更充滿無限的想像。他也特別代表台灣大哥大謝謝福茂唱片的大力支持，期許未來有更多發光發亮的新星在專業推手中逐一誕生。



福茂唱片董事長張耕宇表示，華語流行歌壇非常需要優秀的創作新血，很高興電信業者也加入推動國內流行音樂的推手之列。福茂唱片這次很榮幸有機會跨界與台灣大合作，共同參與「勇敢追夢計畫2.0」，一起培訓擁有深厚古典音樂底子的黃霆睿，不但為我們樂壇找到優秀的創作歌手，提供不同類型的音樂或曲風，以饗聽眾。而這半年陪伴霆睿一路走來，看的到霆睿全心全意的投入，讓他深感這半年的苦心沒有白費。



黃霆睿記者會中也分享了這半年培訓的心情，他表示自己原本是個性較為靦腆內斂的大男孩，但經過福茂這麼多專業的團隊特訓後，現在的他，站上舞台才發現一個不一樣的自己。而這半年更是他人生中最精彩又興奮的一段，也因為人生的這一個轉彎，讓他確立了對未來的發展方向，也更知道要如何朝夢想前進。他很高興前往美國進修前能有這樣一個專業鍛鍊自己的機會，更感謝福茂和台灣大哥大對他的全力栽培。



「天堂不是想像」由台灣大哥大出品福茂唱片製作並發行，製作團隊陣容堅強，多位知名高手共同在背後推動催生； MV拍攝則特別找來第21屆「金曲獎」最佳音樂錄影帶獎得主，同時也是天王陳奕迅、天團蘇打綠御用導演的陳映之親自操刀，在MV中運用大量意象式、光影手法呈現數位、科技與未來感，巧妙的把詞曲中的天堂夢想與5G科技結合。同時這首「天堂不是想像」歌曲，搭上八大電視兩齣最夯韓劇「被告人」、「真假貴公子」的片頭曲，並在myMusic、KKBOX音樂等數位平台上架， MV則在錢櫃、好樂迪等國內大型連鎖卡拉OK店上架。



為了讓更多人都能聆聽到這首前衛電子舞曲，黃霆睿將在10月21日登上「日月潭花火音樂會」大舞台，讓現場上萬民眾感受不同於以往音樂會的EDM電子曲風，並現場展現古典音樂演奏的功力；同時，台灣大更宣布素人圓夢計畫的最高潮，就是「天堂不是想像」MV將同步上傳youtube、facebook，屆時歌曲與MV在youtube、facebook上的點閱率加總破百萬，台灣大明年初將把黃霆睿送上小巨蛋的萬人舞台表演圓夢。



《天堂不是想像》影片連結如下：MV：https://youtu.be/ssddFGvoy5ACF：https://youtu.be/H2gApMoYbSE拍攝花絮：https://youtu.be/sR5JxIV3-5o



訊息來源：台灣大哥大



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