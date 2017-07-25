臺東縣政府政風處舉辦「新進人員專案法紀宣導」期贏得尊重不忘初衷



(中央社訊息服務20170725 17:55:28)公務人員所須遵循的法令、作業規定繁多，倘若稍有不慎，亦可能因為重大過失而誤觸法網，需要承擔刑事責任與民事賠償責任，不可不慎！為提供充分資訊，建立正確法律認知，維護同仁合法權益，使其有明確遵循，勇於任事，臺東縣政府政風處於本（25）日在縣府1樓大禮堂辦理「新進公務人員專案法紀宣導」，希望參與的新進同仁在工作崗位贏得尊重，也不忘當初任公職的出衷。 法令宣導由副縣長陳金虎親自主持，歡迎該府暨所屬各機關，初任公職未滿三年新進同仁加入縣府團隊，給予祝福，以自身公務經驗分享並期許在工作中之表現加以肯定，本次宣導除廉政倫理規範由政風處派員主講外，並邀請縣府建設處公共工程科周惠文科長、法務部調查局臺東縣調查站張微中副主任及臺灣臺東地方法院侯弘偉法官擔任講座。 副縣長陳金虎於開場時表示，縣府雖獲得優質服務獎章，時有接獲民眾反映向縣府申請相關使用執照方面卻因補正次數頗有微詞，希冀公務員應秉持熱忱服務態度面對民眾之案件。如此將有效降低民眾誤解或不當聯想之情事發生，並以本縣豐里橋興建工程為例，初因採購契約規定過於保守至屢次流標，之後召集縣府相關單位予以修正付款條件始獲順利決標並完工，期勉新進人員堅持做對的事並以法令為依據，充實公務涵養及良好工作態度，與人為善。於合法範疇內，提升工程品質、訂定合理工期與付款方式及提供廠商合法利潤，創造三贏局面。另本縣遭逢尼伯特風災重創，該府利用各界善款，藉此以獎勵方式拆除招牌並成立設計中心，結合在地廠商共同參與招牌設計進而美化市容，順利將危機化為轉機，即為適例。 宣導課程中，講座分別就有關廉政倫理規範、採購常見錯誤、獎勵檢舉貪瀆及公務人員常見的刑事責任等法令輔以相關案例進行深入淺出之講解，課程精彩實用。現場亦開放同仁提問，氣氛熱絡。 政風處長余世銘表示，新進公務人員為公部門之生力軍，亦多為案件第一線承辦人，工作繁重，若因不諳法令規定誤觸法網，實在得不償失，希望藉由本次宣導活動，使同仁於執行職務時能有所依循及保障，心無旁騖，做好本職各項為民服務工作，贏得尊重，在工作中達到自我肯定，勿忘投身公部門之工作初衷。



訊息來源：台東縣政府



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