2017年台蒙科技合作會議在烏蘭巴托舉行中央社 (2017-07-25 16:29)
2017年台蒙科技合作會議在烏蘭巴托舉行
(中央社訊息服務20170725 16:29:08)2017-2019年台灣-蒙古科技共同研究計畫與研討會評選會議(Selection Meeting of 2017-2019 Taiwanese-Mongolian Joint Projects and Symposiums)於今天在蒙古首都烏蘭巴托舉行，選出[奧依岡湖微生物和化學組成：湖水季節變異及底泥深度變異]、[微流體介電泳晶片中利用表面增強拉曼散射檢測細菌]、[透過舌診評估傳統中醫及蒙醫治療高血脂有效性之研究]等3項研究計畫，以及1項以[台灣蒙古複雜性心導管聯合研討會-從動脈硬化斑塊的型態生理至成功的介入治療]為主題的研討會。
此次評選會議由蒙古科技基金會主任ENKHJARGAL Damdin博士主持，我國科技部則由駐俄羅斯代表處科技組組長傅昭銘自莫斯科前來蒙古與會。駐蒙古代表處黃代表國榮應邀出席上午的開幕儀式，除了代表中華民國政府感謝蒙古科技基金會精心籌劃本次會議以及對台蒙科技合作所做的貢獻外，並期盼未來雙方可在既有的合作基礎上持續加強科技交流，共同促進台蒙科技研究更密切的合作。
獲選的3項研究計畫中，[奧依岡湖微生物和化學組成：湖水季節變異及底泥深度變異]係由台灣的中央研究院生物多樣性研究中心與蒙古國立大學共同提出，[微流體介電泳晶片中利用表面增強拉曼散射檢測細菌]係由國立清華大學工程與系統科學系與蒙古科技大學共同提出，[透過舌診評估傳統中醫及蒙醫治療高血脂有效性之研究]係由國立中山大學資訊工程學系與蒙古傳統醫學大學共同提出。至於以[台灣蒙古複雜性心導管聯合研討會-從動脈硬化斑塊的型態生理至成功的介入治療]為主題的研討會則是由馬偕紀念醫院心臟內科與蒙古國立第二總醫院所共同提出。
訊息來源：外交部外館消息
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