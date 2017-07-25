大葉高島屋攜手大葉大學 數位水族箱互動新體驗



(中央社訊息服務20170725 16:16:05)大葉高島屋幸福水族箱即將在九月份美麗重現，大葉高島屋特別與大葉大學〈Da-Yeh University〉產學合作，在百貨公司網頁打造數位水族箱，讓民眾在家也能上網跟熱帶魚互動。



這個線上水族箱不只是有魚游來游去，還有隱藏版的do、re、mi、fa、so、la、ti、do，可以用滑鼠彈鋼琴，由大葉大學電算中心主任、資訊工程學系助理教授張顧耀帶領設藝學院碩士生聶守賢、蔡昆良、何玠昱，多媒體數位內容學位學程大四生鄧琨耀、大三生杜婉瑜、大二生朱家駒、林虹佑等人共同製作，成功完成跨領域、跨學院的產學合作案。



張顧耀主任表示，大葉高島屋自建館以來就有一個大水族箱，是許多民眾的兒時回憶，這個水族箱也結合社教推廣活動，深受大家喜愛。水族箱即將在今年九月全新亮相，大葉高島屋特別搶先推出線上水族箱，不論是電腦、平板、手機，只要連上大葉高島屋網頁（http://www.dayeh-takashimaya.com.tw/），當橫幅廣告出現水族箱時，點下方說明文字左側的暫停鍵，就可以開始和幸福水族箱互動。



張主任指出，線上水族箱第一波推出的線上互動，除了用滑鼠點熱帶魚，魚會加速轉頭游走，也在水族箱背景設有隱形鋼琴鍵盤，只要點到音階相對位置，就像按到琴鍵一樣，會發出音樂聲，還會有彩色泡泡冒出。未來也會搭配不同節慶，在水族箱裡安排驚喜，歡迎大朋友、小朋友上網體驗，留下新的童年回憶。



設藝學院碩士班二年級學生聶守賢說，他高中開始養孔雀魚，但直到這次加入網頁設計產學合作團隊，他才仔細去觀察魚游動的姿勢變化，魚前進時不完全是靠魚尾擺動，頭部也會微動。這次畫的熱帶魚有小丑魚、藍倒吊，他上網找相片、影片參考，觀摩魚的色彩、造型、行進特徵，才完成魚的設計。



多媒體數位內容學位學程大二生朱家駒認為，參與百貨公司網頁設計是很特別的經驗，不只是把魚畫出來，整個作品的完成還需要程式設計、美術設計、行銷管理跨領域合作。希望水族箱這個活潑的設計，能帶給觀眾耳目一新的感覺。



訊息來源：大葉大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217720.aspx