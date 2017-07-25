大葉大學斑馬魚分子生物營 中國大陸北京景山中學前來學習分生技術



(中央社訊息服務20170725 16:14:00)大葉大學〈Da-Yeh University〉17日至27日舉辦暑期「斑馬魚分子生物研習營」，15名剛升上高一的中國大陸北京景山中學學生，到台灣學習生物科技等多元技術。



分子生物學系主任黃尉東指出，斑馬魚一方面可以透過基因轉殖，做成觀賞用的螢光魚，另一方面常用於生物醫學研究，如繁殖生理、內分泌、癌細胞分析、藥物篩選等，是分子生物常用的試驗動物。「斑馬魚分子生物研習營」先帶大家參觀竹南的台灣斑馬魚中心，認識斑馬魚物種及研究趨勢，接著展開一連串課程，從基因轉殖與複製技術談起，進一步以斑馬魚為例，介紹相關研究應用。活動也安排了許多實驗課程，讓學生觀察魚類不同發育階段的生理構造，並實際製作、操作顯微注射吸管，分析前後的蛋白質光譜。



北京景山中學生物科老師何彬表示，景山中學包含小學、初中、高中，校內設有分子實驗室，也剛建成斑馬魚魚房，希望能發展斑馬魚科學研究為學校生物科特色，因此特別到台灣的大葉大學來觀摩。此行參加「斑馬魚分子生物研習營」的學生對於生物都有濃厚的興趣，希望他們經過暑期課程的學習，未來還可以持續研究，甚至是做出一篇小專題。



剛升上高一的朱潤基說，他從小就很喜歡動物、植物，初中參加景山中學的生物社團，高中則加入斑馬魚魚房，為了更認識生物研究，暑假特別來台灣學習。參觀台灣斑馬魚中心時，看到很多高科技設備，讓他印象深刻，大葉大學老師們的課程也很充實，學到不少專業知識，他期許自己以後可以成為生物學家。



高一生李奕儒認為，大葉大學的校園寬敞美麗，老師學生都很熱情，讓「斑馬魚分子生物研習營」留下許多難忘的回憶。他以前養過斑馬魚，但沒有特別去研究斑馬魚，來台灣接觸了相關實驗，不只更認識斑馬魚，也累積了實務經驗。



訊息來源：大葉大學



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