指考寄發成績單 大葉大學提供免費落點分析



(中央社訊息服務20170725 16:13:30)106學年度大學指考19日寄發成績單，24日至28日即將選填志願，大葉大學〈Da-Yeh University〉即日起至28日免費提供線上落點分析，協助考生掌握個人成績落點，不用為選填志願苦惱。



大葉大學校長歐嘉瑞表示，「106學年度大學考試分發落點分析系統」（網址dyu02.test100.com.tw）20日上午9點至28日下午5點開放服務，考生只要在網頁輸入指考各科成績，勾選目標大學所在地（北基宜、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏區、花東離島），系統就會自動回傳落點分析結果到考生指定的電子信箱，含錄取無望的校系、夢幻校系、邊緣校系、本位校系、安全校系，幫助考生選填志願。也歡迎想更認識大葉大學的家長、學生，22、23日到台大體育館大學校院博覽會現場洽詢。



歐嘉瑞校長強調，大葉大學秉持「學用合一、產學合作、在地紮根、國際接軌」四大治學方向，不只是一所教學卓越的大學，更是擁有全球視野的學校。大葉大學與美、歐、日等129所國際名校結盟，讓學生同時享有國內、外學習資源。學校也與國外大學推動雙聯學制，讓有志深造的學生赴海外交流，畢業可取得兩校學位證書，學歷加值。



歐校長說，藥用植物與保健學系和全美中醫學院排名前三的美國德州健康與科學大學簽訂雙聯合作，學生不僅能同時取得兩校學士學位，之後再赴美讀1.5年就可拿碩士，更能經考試取得美國中醫師執照，在美國執業，今年4月就有兩名學生前往美國攻讀雙聯學位，準備一圓中醫夢。歐洲文化與旅遊學士學位學程大三生陳睦淇、林慶玟也將在8月中旬赴瑞士工商酒店管理學院攻讀雙聯學位，只要在瑞士完成9個月課程、9個月實習，就可同時獲得大葉大學與瑞士工商酒店管理學院的畢業證書。



訊息來源：大葉大學



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