臺灣頂級原料、高品質廠商 學校研發能量加持 為美妝產品安全把關



(中央社訊息服務20170725 16:12:40)臺灣原生種土肉桂整株都是寶，除了食用、藥用，還有美妝應用潛力。大葉大學〈Da-Yeh University〉生物產業科技學系吳建一副教授與柏諦集團合作，開發「用於抑制酪胺酸酶的肉桂水萃物的萃取方法及含有該水萃物的組成物」已取得專利，柏諦集團也規劃今年要推出全球第一個土肉桂的美妝品。



原料來自肉桂葉 不傷樹木大葉大學校長歐嘉瑞強調，土肉桂是臺灣原生種，土肉桂葉萃取出的精油，具有抗氧化能力，並能降低肌膚不適，不輸進口精油。柏諦集團秉持高品質、高安全、親自然的信念開發產品，特別與大葉大學合作，將土肉桂應用到美妝產品上。產學攜手開發的水萃法，不需用有機溶劑就能提煉精油，製程安全無毒。此外，只要採收土肉桂葉就能提煉精油，不僅對樹木不會造成傷害，還能幫助農民開創經濟收益。值得一提的是，柏諦集團總裁李志誠是大葉大學生科系碩士班的優秀校友，大葉大學秉持「德國式師徒制」精神，不只是在校期間老師帶學生、學長姐帶學弟妹，學校也與畢業校友緊密連結，扮演校友永遠的後盾，結合教師的研發能量以及廠商的市場經驗，帶動產業升級。



廠商採購肉桂葉 幫助南投農民柏諦企業廠長賀永淑說，南投中寮的地理環境以旱作為主，原本種植很多檳榔樹，921地震後水土保持意識抬頭，當地大量種植台灣原生樹種土肉桂，種植面積約有27公頃，這些土肉桂樹隨著時間長大，開始有經濟價值，一般人對肉桂的印象多半是食品添加香料，或是用於健胃、驅寒的中藥材。柏諦集團為協助當地農民提升經濟收益，特別向當地農民收購土肉桂葉，開發為系列產品。感謝大葉大學及吳建一老師的專業協助，攜手開發不用有機溶劑的萃取方式，確保製程安全無毒。只要運用土肉桂葉就能提煉水萃物，不僅不會對樹木造成傷害，更能友善地球與保護環境。



製程不用有機溶劑 安全無毒大葉大學育成中心主任、生科系副教授吳建一指出，研究顯示臺灣土肉桂具有抗菌、抗發炎、抗氧化、防蚊等效果，其中的「甲氧基肉桂酸辛酯」等成分能吸收紫外線，減緩陽光對肌膚造成的傷害，具有美白應用價值。產學合作開發的專利技術，100公斤的土肉桂葉可產生20公升的純露，完全用水來進行萃取，不但沒有殘留有機溶劑的疑慮，還能節省去除有機溶劑所需要的時間及成本。此外，科學化水萃取出的原料，肉桂醛含量低，不會有刺激性的氣味，也不易過敏。



台灣原料 擦亮台灣美妝品牌柏諦集團總裁李志誠強調，柏諦集團將以兼具本土特色與美白效果的臺灣土肉桂為原料，推出洗面乳、乳液、化妝水、精華液、沐浴乳、面膜、肥皂、洗手泡泡等系列產品。過去臺灣美妝原料依賴國外進口，安全性與原料品質、效果不易掌握，臺灣土肉桂美妝產品原料百分百產自臺灣，產品安全更是經過層層把關。國際化與特色化是產業趨勢，期盼臺灣土肉桂美妝產品能擦亮MIT美妝品牌，讓世界看見台灣的軟實力。



訊息來源：大葉大學



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