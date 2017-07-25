屏東新卸任校長聯合交接 縣長期勉發揮承先啟後精神



(中央社訊息服務20170725 15:54:04)屏東縣106學年度新卸任校長聯合交接典禮今天上午於屏東縣政府大禮堂舉行，共計有80位校長進行新卸任交接，由縣長潘孟安頒贈退休校長紀念牌，主持新任、續任、調任校長聘書及校長宣誓，並由主計處處長郭丁參監交新卸任校長印信交接。縣長期許所有校長都能秉持初衷，持續在教育場域投注心力，為屏東子弟營造更優質學習環境。



縣長潘孟安致詞時首先感謝退休校長對於屏東教育的貢獻，將數十年的青春歲月投入教育場域，培育出無數人才與榮耀，也期勉繼任校長發揮承先啟後繼往開來精神，在有限的教育資源中創造更大的價值，以及既有基礎下的創新、多元與突破。



潘縣長指出，面對屏東縣內29所校舍重建、59校77棟校舍補強工作，施工期間需各校配合相關配套措施，讓學子安心就學。教育處為充分瞭解本縣教育資源，舉行「教育咖啡館」地方教育發展座談會，師長與家長共同討論教育理念，感謝各校一起為屏東的教育未來努力，共同擘劃教育發展藍圖。



典禮也安排兩位屆退校長發表感言，恆春國小江國樑校長表示，從事教育工作就像拿青春向屏東的土地下注，不後悔且下輩子會再選擇投入教育，並感念16年前潘縣長開辦社區大學推動社區教育，讓屏東的孩子對故鄉有認同感。



從事教育工作42年的萬丹國小校長李文生表示，感謝縣府團隊的教育努力成果，包括校舍改建讓學生在更舒適的校舍學習，營養午餐、長照技藝教育、教育發展座談會以及多元特色理念教育等等，勉勵新任校長保持身體健康，對教育保有熱忱為教育繼續努力。



本次參加交接典禮有退休校長國中3人、國小14人；續任國中校長5位、調任國中校長3人、新任國中校長4人；續任國小校長18人、調任國小校長18人、新任國小校長15人，共計80位校長。 新卸任校長名單如下：退休校長（國中）部分：新園國中陳敏哲校長、至正國中葉春麗校長、牡丹國中王家瑞校長等3位。



退休校長（國小）部分：文樂國小簡炎輝校長、玉光國小謝永清校長、力里國小陳玉賢校長、泰山國小王佳祺校長、潮昇國小陳志義校長、鹽埔國小劉慶斌校長、新園國小陳春如校長、隘寮國小林明泉校長、萬巒國小黃于真校長、北葉國小陳再興校長、恆春國小江國樑校長、萬丹國小李文生校長、中正國小洪振旭校長、東寧國小嚴江喜校長等14位。



續任國中校長部分：公正國中陳朝賢校長、麟洛國中李惠瓊校長、新埤國中蘇傳桔校長、鹽埔國中黃豊欽校長、光春國中楊蕙萍校長等5位。



調任國中校長部分：潮州國中林容如校長、牡丹國中莊崇昌校長、至正國中劉文宗校長等3位。



新任國中校長部分：南州國中黃彗瑄校長、新園國中陳冠良校長、佳冬國中鄭雅靜校長及高樹國中陳亮谷校長等4位。



續任國小校長部分：後庄國小陳永蒏晡齱B榮華國小蕭智文校長、竹田國小謝俊明校長、西勢國小林廣文校長、石門國小謝郁如校長、載興國小王美玲校長、三和國小李國賢校長、塭子國小黃清輝校長、楓港國小洪明義校長、同安國小蔡信東校長、復興國小陳秋蓉校長、白沙國小田永成校長、南華國小曾祥豪校長、丹路國小吳明宗校長、永港國小許淑真校長、滿州國小李美秀校長、佳義國小鍾祥憑校長及潮南國小林秀玲校長等18位。



調任國小校長部分：萬丹國小李岳林校長、潮昇國小林育毅校長、力里國小林伯奇校長、文樂國小林進生校長、光春國小黃大峰校長、口社國小李宗鴻校長、鹽埔國小林衍伸校長、來義國小林志光校長、霧臺國小楊瑞麟校長、萬巒國小陳志寧校長、牡丹國小李嘉慶校長、恆春國小鄭鴻博校長、黎明國小謝天德校長、民生國小洪嘉宏校長、中正國小陳文俊校長、彭厝國小林淑芳校長、東寧國小黎毓輝校長及萬隆國小祝玉麟校長等18位。



新任國小校長部分：山海國小陳俊毓校長、墾丁國小陳明輝校長、東海國小施秀玉校長、佳冬國小蘇曉憶校長、玉光國小廖淑珍校長、新園國小郭忠憲校長、北葉國小高至誠校長、崇文國小黃俊傑校長、四林國小李禮錦校長、土庫國小戴國璋校長、田子國小蔡順清校長、泰山國小黃素英校長、隘寮國小郭宗烈校長、舊寮國小王逸棻校長、惠農國小林純宇校長等15位。



訊息來源：屏東縣政府



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