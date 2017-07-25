（中央社布魯塞爾24日綜合外電報導）由於歐洲聯盟（EU）當局認為臉書、谷歌和推特的提案仍不夠充分，已加大對這三家科技公司的施壓，要求它們按照歐盟法律修改使用者條款。



路透社報導，歐盟執行委員會和歐盟消費者保護當局6月寫信給這三家公司，要求他們9月底前修改他們提議更動的使用者條款。



如果這三家公司不遵從，歐盟當局有權開罰。



臉書和推特代表沒有立即對要求置評的電郵做出回應，谷歌發言人則不願置評。



歐盟當局的主要疑慮在於，這些社群媒體公司提議設立的程序，讓它們可從網站上移除違規內容、限縮它們責任以及容許它們可單方面移除使用者張貼內容的條款。



根據信函內容，歐盟當局要臉書、谷歌和推特於7月20日前提交新提案，且必須在9月底前執行。



消息人士表示，有兩家公司已交出修改過提案，第三家公司則要求當局給予更多時間。消息人士拒絕明言是那一家公司。（譯者：中央社陳昱婷）1060725