手機配合套件模組，日前LG與Motorola都有類似概念商品，但LG目前似乎放棄，僅剩下Motorola仍然繼續堅持，Motorola亞太區營銷總監蔡漢威表示，客製化是模組套件設計核心，讓使用者能針對需求，加強手機效能。

蔡漢威說，開發套件模組不代表手機性能差，而是希望手機可以在效能與功耗取得平衡，就算是中階價格配置，使用者同樣能擁有良好使用體驗，如果再加上套件模組，能夠按照使用者自身需求，真正強化手機功能。

Motorola亞太區營銷總監蔡漢威強調，將會持續引進套件模組進入台灣（圖／記者陳敬哲攝 , 2017.7.25）

蔡漢威解釋，例如Hasselblad True Zoom Camera 哈蘇相機模組，等同將手機轉變成專業相機，目前市面手機難以做到的光學變焦，哈蘇相機模組直接就能給予10倍，讓拍照效能大幅提升，不同套件模組能夠發揮各種功能滿足需求。

蔡漢威補充，目前Motorola全球約有15個以上套裝模組，按照市場需求分別提供，目前台灣引進了7個，不排除未來再引進更多，當然使用者在國外看到符合需求套件，也能夠直接購買都能夠通用。

蔡漢威強調，使用者不需要擔心新舊手機套件模組不能共用，目前確保3代內都能通用相同配件，而且最方便的是，由於採用熱靴設計，使用者不需要關手機，手機運作下就能拔插套件，大幅增加便利性。