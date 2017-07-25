微軟發布聲明表示將不會使小畫家真正退場。（圖／翻攝自Windows官網）

陪伴大家走過 32 年頭的應用程式「小畫家」，據傳將要被 Windows 消滅並以新軟體取代，令許多民眾相當震驚！不過，微軟今日出面澄清，強調並非讓小畫家永久退場，未來民眾仍可透過 Windows 市集免費取得，並將持續優化「小畫家 3D 」。

原先微軟宣布，將在 Windows 10 秋季創作者更新中，將小畫家標為「不建議使用」並考慮移除。但今日微軟再發聲明，指出未來將會優化「小畫家 3D 」，加入現在小畫家所有的相片編輯、2D 創作等功能，而「小畫家 3D 」是可在 Windows 10 創作者更新中讓用戶免費使用之應用程式。至於現有的小畫家呢？微軟說，未來用戶可透過 Windows 市集免費取得，並不會完全退場。